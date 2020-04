സീനിയർ താരങ്ങളോട് യുവതാരങ്ങൾക്ക് പഴയ ബഹുമാനമില്ല: രോഹിതിനോട് യുവി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലും താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും കാലം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ വിവരിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിങ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വസതിയിലുള്ള യുവരാജ്, രോഹിത് ശർമയുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ടീമിലും ബന്ധങ്ങളിലും കാലം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലനായത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ വരവോടെ ടീമിലെ അന്തരീക്ഷം ആകെ മാറിപ്പോയെന്ന് യുവരാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ചാനൽ ഷോയ്‌ക്കിടെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എൽ. രാഹുലും സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങള്‍ നടത്തി പുലുവാലു പിടിച്ച സംഭവം, തങ്ങളുടെ കാലത്താണെങ്കിൽ നടക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും യുവരാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ലൈവ് ചോദ്യോത്തര പരിപാടിക്കിടെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിനെയും യുവരാജ് കളിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ടീമിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

‘ഞാനും നീയുമൊക്കെ (രോഹിത് ശർമ) ടീമിലെത്തിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ സീനിയർ താരങ്ങൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നവരായിരുന്നു. അന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം ശല്യങ്ങളുമില്ല. അന്ന് ടീമിലെ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരോടു സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മാധ്യമങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. കാരണം, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വക്താവായാണ് ഓരോ കളിക്കാരനെയും കണ്ടിരുന്നത്’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

‘പക്ഷേ, അതെല്ലാം തീർത്തും മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ചാലും പ്രതിച്ഛായ സൂക്ഷിക്കുകയെന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ നോക്കൂ. സീനിയർ താരങ്ങളെന്നു പറയാവുന്നവർ രണ്ടു പേരേയുള്ളൂ. ഒന്ന് വിരാടും പിന്നെ താങ്കളും. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സ്ഥിരമായി കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ നിങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ വന്നും പോയുമിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടീമിൽ മാതൃകയാക്കാവുന്ന താരങ്ങൾ തീരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സീനിയർ താരങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ തോതൊക്കെ തീരെ കുറഞ്ഞു. ആർക്കും ആരോടും എന്തും പറയാവുന്ന അവസ്ഥയായി.’

മുൻപൊക്കെ താരങ്ങള്‍ക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ധാരണയും ബോധ്യവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യുവരാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെയും ആഘോഷപൂർവമായ പാർട്ടികളുടെയുമൊക്കെ സ്വാധീനത്തിലാകണം, ജൂനിയർ താരങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും അത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പിഴവു വരുത്തിയാൽ മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഉറപ്പാണ്. അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, അങ്ങനെ പെരുമാറരുത് എന്നൊക്കെ അവർ തീർച്ചയായും ഉപദേശിക്കും’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

കോഫി വിത് കരൺ എന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എൽ. രാഹുലും പുലിവാലു പിടിച്ച സംഭവവും യുവരാജ് അനുസ്മരിച്ചു. അന്ന് ഇരുവരെയും ബിസിസിഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. മുന്‍പ് ഇത്തരം സംഭവമൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ അന്തരീക്ഷം വളരെയധികം മയപ്പെട്ടെന്ന് രോഹിത് ശർമയും ശരിവച്ചു. ‘ഞാൻ ടീമിൽ വരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് സീനിയർ താരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിയൂഷ് ചാവ്‌ലയും സുരേഷ് റെയ്നയും മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ടീമിലെ ജൂനിയർ താരങ്ങൾ. ഇന്ന് സാഹചര്യം മാറി. അന്തരീക്ഷം മയപ്പെട്ടു. ജൂനിയർ താരങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ അടുത്താണ് ഞാനൊക്കെ ഇടപഴകുന്നത്’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘ഋഷഭ് പന്തിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവനെയൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ആളുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും വിമർശിക്കുന്നതും. പന്തിനെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നതെല്ലാം എഴുതിക്കൂട്ടുന്നതിനു മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം വിലയിരുത്തലുകളും വിധിയെഴുത്തുകളും ഉണ്ടാകും’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിനോടാണ് താൽപര്യമെന്ന് യുവരാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഒരിക്കൽ സച്ചിൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു, കളത്തിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം താനേ വന്നോളും. ഇടയ്ക്ക് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽവച്ച് ഒരുപിടി യുവതാരങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അവർക്കൊന്നും ക്രിക്കറ്റിന്റെ യഥാർഥ രൂപമായ ടെസ്റ്റിനോട് തെല്ലും താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം.’

‘ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളാണെങ്കിലും രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് ആഭ്യന്തര തലത്തിലും കളിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കാനുള്ള അനുഭവസമ്പത്ത് അവർക്ക് ഇതുവഴി ആർജിക്കാം; – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.



English Summary: "Sense Of Respect Towards Seniors Has Become Thin Now": Yuvraj Singh Tells Rohit Sharma