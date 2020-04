ഇന്ത്യയ്ക്ക് തൽക്കാലം പണം വേണ്ട, ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല: അക്തറിനോട് കപിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനിടെ പണം കണ്ടെത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷോയ്ബ് അക്തറിന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവിന്റെ വിമർശനം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് കപിൽ ദേവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യജീവനുകൾ അപകടത്തിലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിയല്ലെന്നും കപിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര കളിക്കണമെന്നായിരുന്നു അക്തറിന്റെ നിർദ്ദേശം. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിഷ്പക്ഷ വേദികളിൽ അടച്ചിട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം നടത്താമെന്നും വരുമാനം തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നും അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘അക്തറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണം കൈവശമുണ്ട്. നമ്മുടെ അധികാരികൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇപ്പോഴും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പരസ്പരം കരിവാരി തേക്കുന്നത് കാണാം. അതാണ് ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്’ – കപിൽ ദേവ് പറഞ്ഞു.

‘എന്തായാലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകർന്ന് ബിസിസിഐ 51 കോടി രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ നൽകാൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടത്തി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കില്ല’ – കപിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ലോകം വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് മോചിതരാകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച് ആളുകളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതു നമ്മൾ ചെയ്യുകയുമില്ല. റിസ്കെടുക്കാൻ മാത്രം വലുതല്ല ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം. മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ കൂടിപ്പോയാൽ എത്ര പണം സമാഹരിക്കാന്‍ നമുക്കാകും? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചോ ആറോ മാസത്തേക്ക് ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതു പോലും ശരിയല്ല’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാകണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും കപിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച് എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാകുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാം. രാജ്യത്തേക്കാൾ വലുതൊന്നുമല്ലല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം. പാവപ്പെട്ട ആളുകളെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും പൊലീസിനെയും വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള മറ്റെല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനം’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

ഭേദപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ യുഎസിനെ ഉൾപ്പെടെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്നും കപിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മരുന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‘മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിൽ നമുക്കു തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചശേഷം അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് ശരിയുമല്ല. മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നതിനു പകരം അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകുന്നതിലാകണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കപിലിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ: തീരെച്ചെറിയ ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ ജീവിതത്തിലെ 27 വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചുതീർത്ത വ്യക്തിയാണ് നെൽസൻ മണ്ഡേല. അതുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എത്രയോ മെച്ചമാണ്. കുറഞ്ഞപക്ഷം വീട്ടിലെങ്കിലും താമസിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജീവനേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നുമില്ല. അതു രക്ഷിക്കാനാകണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Organising cricket for COVID-19 relief not a good idea, says Kapil Dev