കോലിയെ ‘സുഖിപ്പിക്കുന്ന’ താരങ്ങളെ അറിയില്ല: ക്ലാർക്കിനെ തള്ളി പെയ്ൻ

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന കോടികളുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭയത്താൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോട് ‘സുഖിപ്പിക്കുന്ന’ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തള്ളി ഓസീസ് ടെസ്റ്റ് ടീം നായകൻ ടിം പെയ്ൻ. കളത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കോലിയെ അനാവശ്യമായി പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പെയ്ൻ, ക്ലാർക്ക് ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ കോലിയെ ‘സുഖിപ്പിക്കാൻ’ ശ്രമിച്ച ഓസീസ് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ അനാവശ്യമായി പ്രകോപിപ്പിച്ച് തിരിച്ചടി വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന തന്ത്രപരമായ സമീപനമല്ലാതെ, കോലിയോട് നയപരമായി പെരുമാറുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവുമില്ലെന്നും പെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘കോലിയോട് തീരെ മയത്തിൽ പെരുമാറുന്ന അധികം ഓസീസ് താരങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കോലി ഔട്ടാകാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നവരും ടീമിലില്ല. ഓസീസ് നിരയിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നവരും ബോള്‍ ചെയ്യുന്നവരും ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി കൈമെയ് മറന്നു പോരാടുന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം. കോലിയെ ‘സുഖിപ്പിക്കാൻ’ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആരെന്ന് അറിയില്ല. കോലിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായ പ്രകടനം നടത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ അനാവശ്യമായ പ്രകോപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്’ – പെയ്ൻ വിശദീകരിച്ചു.

‘അടുത്ത ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയിൽപ്പോലും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം! ഇതിനു മുൻപു നടന്ന പരമ്പരയിൽത്തന്നെ ചൂടൻ നിമിഷങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും കോലിയുമായുള്ള മുഖാമുഖങ്ങളിൽ ഒട്ടും മയം കാട്ടിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐപിഎല്ലും വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനും ഒന്നുമില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു താരവും കോലിക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഐപിഎൽ മനസ്സിൽവച്ച് മയം കാട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല’ – പെയ്ൻ പറഞ്ഞു.

∙ പണം അവരെ ‘പാവങ്ങളാക്കി’

ഐപിഎല്ലിൽനിന്നുള്ള പ്രതിഫലം നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭയത്താൽ ഓസീസ് താരങ്ങൾ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് ‘സോഫ്റ്റാ’യിട്ടാണു പെരുമാറുന്നതെന്നായിരുന്നു മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ക്യാപ്റ്റൻമാരായ കോലിക്കും (ബെംഗളൂരു റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ്) മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിക്കും (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്) രോഹിത് ശർമയ്ക്കും (മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്) താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പങ്കുള്ളതിനാൽ അവരെ പിണക്കാതിരിക്കാൻ ഓസീസ് താരങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ക്ലാർക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ‘എന്തിന് അവരെ പിണക്കണം എന്നാകും ഓസീസ് താരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിണക്കിയാൽ ആറാഴ്ചകൊണ്ടു 10 ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം ഏഴരക്കോടി രൂപ) സമ്പാദിക്കാവുന്ന കരാ‍ർ നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ? സാമ്പത്തികവശം പരിഗണിച്ചാൽ ഇന്ത്യ കരുത്തരാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോട് വിധേയത്വ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുവെന്നതു സത്യമാണ് ’ – ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു.

English Summary: Not sure who was going easy on Virat Kohli to protect IPL contracts: Tim Paine on Michael Clarke’s comments