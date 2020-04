കളിക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല; കൊറോണയിലും പ്രതിഫലം കൊടുത്തുതീർത്ത് ബിസിസിഐ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനിടെ ലോകവ്യാപകമായി കായിക താരങ്ങളും കായിക സംഘടനകളും പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വാർഷിക കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽത്തന്നെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ബാക്കി കൊടുത്തുതീർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ). കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം മൂലം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്ക് അവസാന പാദത്തിലെ തുകയും നൽകിയതായി ബിസിസിഐ അറിയിച്ചത്.

ലോക വ്യാപകമായി ഇതുവരെ 95,000 പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നിമിത്തം ഇതുവരെ മരിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാടിത്തറയെത്തന്നെ ബാധിച്ചതോടെ കളിക്കാരുടെ പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതായി ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി താരങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ബിസിസിഐ പ്രതിഫലം നൽകിത്തീർത്തത്. ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിനും ഇന്ത്യ എയ്ക്കും കളിച്ച എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും മാച്ച് ഫീ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിഫലവും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽത്തന്നെ നൽകിയതായി ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു വെളിപ്പെടുത്തി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കായിക സംഘടനകളിൽ ഒന്നായ ബിസിസിഐ, കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ 51 കോടി രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കു നൽകിയത്. ഇതിനിടെ, വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം സംഭവിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഫണ്ടു കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷോയ്ബ് അക്തർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ പണം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

