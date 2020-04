ഫോൺ വിളിക്കാൻ മരത്തിൽ; ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ അംപയറിന്റെ ദുരവസ്ഥ

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘മൊബൈൽ ഫോണിന് അനക്കം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വലിയ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞുകയറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിനു വെളിയിലേക്ക് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കണം’ – രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) രാജ്യാന്തര പാനലിലുള്ള ഇന്ത്യൻ അംപയർ അനിൽ ചൗധരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരവസ്ഥയാണിത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്റെ പൂർവികരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സന്ദർശനത്തിനു പോയ ചൗധരി, തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രാമത്തിൽ ‘ലോക്കാ’യിപ്പോയ ചൗധരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കാൻ റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ മരത്തിൽ വലിഞ്ഞുകയറണം. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട!

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 20 ഏകദിനങ്ങളും 27 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള അംപയറാണ് അനിൽ ചൗധരി. കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ബിസിസിഐ റദ്ദാക്കിയ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പര നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അംപയർമാരുടെ സംഘത്തിൽ അൻപത്തഞുകാരനായ ചൗധരിയും അംഗമായിരുന്നു. പരമ്പര റദ്ദാക്കിയതോടെ കിട്ടിയ ഒഴിവസമയത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാംലിയിലുള്ള വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ സന്ദർശത്തിനു പോയതാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി.

‘മാർച്ച് 16 മുതൽ ഞാനും എന്റെ രണ്ട് മക്കളും ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചിട്ട് സത്യത്തിൽ ദീർഘകാലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒഴിവു കിട്ടിയ തക്കത്തിന് ഇവിടേക്കു വന്നത്. ഒരാഴ്ച താമസിക്കാമെന്നു കരുതി എത്തിയതാണ്. പക്ഷേ, ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവിടെ കുടുങ്ങി. ഭാര്യയും അമ്മയുമാകട്ടെ ഡൽഹിയിലും’ – ചൗധരി പറഞ്ഞു.

‘മൊബൈൽ ഫോണിന് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആരെയും ബന്ധപ്പെടാൻ നിർവാഹമില്ല. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യം പറയകയും വേണ്ട. മൊബൈലിന് അനക്കം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ വല്ല മരത്തിലോ വീടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലോ വലിഞ്ഞുകയറണം. അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിൽ പോകണം. എന്നാൽപ്പോലും ചില സമയത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടില്ല’ – ചൗധരി വെളിപ്പെടുത്തി.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളങ്ങൾ നിർജീവമാണെങ്കിലും, അംപയർമാർക്കായി ഐസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ലെന്ന് ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോളജ് വിദ്യാർഥിയായ മകന് ഓൺലൈൻ വഴി ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വഴിയില്ല.

രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽനിന്ന് 85 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്ന് ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗ്രാമത്തലവൻ പലവണ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കത്തു നൽകിയതാണ്. ഫലമില്ലെന്നു മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Stranded at ancestral village, umpire Chaudhary climbs up trees in pursuit of mobile network