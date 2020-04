സാങ്കേതികത്തികവ് കൂടുതൽ സച്ചിന്, ഔട്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്: തുറന്നുപറഞ്ഞ് ക്ലാർക്ക്

മെൽബൺ∙ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽവച്ച് ഏറ്റവും സാങ്കേതികത്തികവുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇന്ത്യയുടെ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറാണെന്ന് മുൻ ഓസീസ് നായകൻ മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക്. സാങ്കേതികമായി ദൗർബല്യങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ സച്ചിനെ പുറത്താക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിട്ടിരുന്നതായി ക്ലാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാൾ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയാണെന്നും ക്ലാർക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സച്ചിനെയും കോലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം സെഞ്ചുറികളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹമാണെന്നും ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സാങ്കേതികത്തികവുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ മിക്കവാറും സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തന്നെയാകും. അദ്ദേഹത്തെ ഔട്ടാക്കുകയെന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിരുന്നു. സാങ്കേതികമായി നോക്കിയാൽ യാതൊരു ദൗർബല്യവും ഇല്ലാത്ത താരമായിരുന്നു സച്ചിൻ’ – ക്ലാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, ഇപ്പോഴുള്ള താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയാണെന്നും ക്ലാർക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലുമായി ഇപ്പോഴുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാൾ വിരാട് കോലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 റെക്കോർഡുകൾ അപാരമാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും ആധിപത്യം പുലർത്താനുള്ള വഴികൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. സച്ചിനും കോലിക്കുമിടയിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമാനതയുണ്ട്. സെഞ്ചുറികളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ’ – ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 200 ടെസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ സച്ചിൻ, എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി 100 സെഞ്ചുറികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 51 സെഞ്ചുറിയും ഏകദിനത്തിൽ 49 സെഞ്ചുറിയും നേടി. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ റെക്കോർഡും സച്ചിനാണ്. ഏകദിനത്തിൽ 18,463 റൺസും ടെസ്റ്റിൽ 15,921 റൺസും നേടി. 2013ൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ വാംഘഡെയിൽ കളിച്ച ടെസ്റ്റോടെ വിരമിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയെ 2015ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക്. 115 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 28 സെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 8643 റൺസും 245 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 7981 റൺസും നേടി.

English Summary: Sachin Tendulkar hardest batsman to get out, Virat Kohli best among current lot: Michael Clarke