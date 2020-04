യുവരാജിന്റെ വക 10 ചോദ്യം; ‘വെള്ളംകുടിച്ച്’ രോഹിത് – വിഡിയോ കാണാം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ യുവരാജ് സിങ്ങും രോഹിത് ശർമയും തമ്മിലുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിലെ ‘ചോദ്യോത്തര സെഷന്റെ’ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ലൈവ് ചാറ്റിനിടെ യുവരാജ് സിങ് രോഹിത് ശർമയോടാണ് 10 ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രോഹിത് ശർമയുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറുമായും വ്യക്തി ജീവിതവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. പത്തു ചോദ്യത്തിൽ രോഹിത്തിന് ശരിയുത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചത് അഞ്ചെണ്ണത്തിനു മാത്രം.

ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ വിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം, അവസാനം ടെസ്റ്റ് കളിച്ച തീയതി, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ആകെ നേടിയ റൺസ് തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. ഇടയ്ക്ക് റിതികയുമായി ഔദ്യോഗികമായി എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ തീയതിയും ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി. മികച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച ഹിറ്റ്മാൻ ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു: നമ്പറുകൾ ഓർമിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഞാനൊരു തികഞ്ഞ പരാജയമാണ്! ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ലൈവ് ചാറ്റിന്റെ വിഡിയോ ഇതാ:

English Summary: Watch how Rohit Sharma struggles to answer questions about his own career in Yuvraj Singh’s live quiz