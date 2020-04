മുംബൈ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ അഞ്ച് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ വിസ്ഡൻ മാസിക തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച അഞ്ചു താരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയത് ഞെട്ടിച്ചെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ. ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടും പോയ വർഷത്തെ മികച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രോഹിത്തിന് ഇടം നൽകാതിരുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്ന് ലക്ഷ്മൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയും രോഹിത് നേടിയ സെ‍ഞ്ചുറികളുടെ കാര്യം ലക്ഷ്മൺ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സിനെയാണ് പോയ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരമായി (ലീഡിങ് ക്രിക്കറ്റർ ഇൻ ദ് വേൾഡ്) വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അൽമനാക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏകദിന ലോകകപ്പിലെയും ആഷസിലെയും ഉജ്വല പ്രകടനങ്ങളാണ് സ്റ്റോക്സിനെ പുരസ്കാര ജേതാവാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 തവണയും ഈ പുരസ്കാരം നേടിയത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ എലിസ് പെറിയാണ് മികച്ച വനിതാ താരം. ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ പട്ടികയിലും പെറി ഇടം പിടിച്ചു. പെറിക്കൊപ്പം പാറ്റ് കമിൻസ്, മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സൈൺ ഹാർമർ എന്നിവരാണ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയത്.

‘മികച്ച അഞ്ച് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ പേരില്ലാതെ പോയത് ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നരെയെല്ലാം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തും. ആഷസ് പരമ്പര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്റല്ലേ ലോകകപ്പ്? ലോകകപ്പിൽ അഞ്ച് സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് രോഹിത് ശർമ. അതിൽത്തന്നെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി തീർത്തും പ്രതികൂലമായ പിച്ചിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെ ആയിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ മത്സരത്തിൽ കാര്യമായി തിളങ്ങാനും സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയും സുപ്രധാനമായ ഇന്നിങ്സാണ് രോഹിത് കാഴ്ചവച്ചത്. രോഹിത്തിനെ വിസ്ഡൻ ഒഴിവാക്കിയത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. മറ്റു ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും ഈ തീരുമാനം ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തീർച്ച’ – ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

