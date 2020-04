യുവി പറഞ്ഞത് ശരി, ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ ‘റോൾ മോഡൽസ്’ കുറവ്: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളുന്ന താരങ്ങൾ തീരെ കുറവാണെന്ന മുൻ താരം യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിവച്ച് മുൻ താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സീനിയർ താരങ്ങൾ യുവതാരങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ വിരാട് കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളില്ല എന്നായിരുന്നു യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ നിരീക്ഷണം. ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമയുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നടത്തിയ ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് യുവരാജ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

‘ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളുന്ന താരങ്ങൾ അധികമില്ലെന്ന യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ടീമിൽ എത്തിയ കാലത്ത് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, അനിൽ കുംബ്ലെ, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തുടങ്ങിയവർ വഴികാട്ടികളായി ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. കരിയറിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സീനിയർ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിതാൽപര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് യുവതാരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അധികം സീനിയർ താരങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

∙ യുവരാജ് പറഞ്ഞത്

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ലൈവ് ചോദ്യോത്തര പരിപാടിക്കിടെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിനെയും യുവരാജ് കളിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ടീമിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത്.

‘ഞാനും നീയുമൊക്കെ (രോഹിത് ശർമ) ടീമിലെത്തിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ സീനിയർ താരങ്ങൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നവരായിരുന്നു. അന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം ശല്യങ്ങളുമില്ല. അന്ന് ടീമിലെ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരോടു സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മാധ്യമങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. കാരണം, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വക്താവായാണ് ഓരോ കളിക്കാരനെയും കണ്ടിരുന്നത്.’

‘പക്ഷേ, അതെല്ലാം തീർത്തും മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ചാലും പ്രതിച്ഛായ സൂക്ഷിക്കുകയെന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ നോക്കൂ. സീനിയർ താരങ്ങളെന്നു പറയാവുന്നവർ രണ്ടു പേരേയുള്ളൂ. ഒന്ന് വിരാടും പിന്നെ താങ്കളും. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും സ്ഥിരമായി കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ നിങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ വന്നും പോയുമിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടീമിൽ മാതൃകയാക്കാവുന്ന താരങ്ങൾ തീരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സീനിയർ താരങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ തോതൊക്കെ തീരെ കുറഞ്ഞു. ആർക്കും ആരോടും എന്തും പറയാവുന്ന അവസ്ഥയായി.’

‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെയും ആഘോഷപൂർവമായ പാർട്ടികളുടെയുമൊക്കെ സ്വാധീനത്തിലാകണം, ജൂനിയർ താരങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും അത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പിഴവു വരുത്തിയാൽ മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഉറപ്പാണ്. അത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, അങ്ങനെ പെരുമാറരുത് എന്നൊക്കെ അവർ തീർച്ചയായും ഉപദേശിക്കും’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

