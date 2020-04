ടീമിനായി 100 % കൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന് തോന്നി, ഞാൻ വിരമിച്ചു: ധോണിയോട് അക്തർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി വിരമിക്കൽ തീരുമാനം ‘വലിച്ചു നീട്ടുന്നത്’ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷോയ്ബ് അക്തർ. ധോണിക്ക് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമയം 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പായിരുന്നുവെന്ന് അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ധോണി ഇപ്പോഴും നിശ്ബദ്തത പാലിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉചിതമായ യാത്രയയപ്പ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. ധോണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് താനായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തേതന്നെ രാജ്യാന്തര കരിയറിന് വിരാമിട്ടേനെയെന്നും അക്തർ വ്യക്തമാക്കി.

‘തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി രാജ്യത്തിനായി നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ധോണി. ഏറ്റവും അന്തസ്സോടെ കളം വിടേണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം. വിരമിക്കൽ തീരുമാനം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വലിച്ചുനീട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ തന്നെ ധോണി കളി നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ധോണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കളി നിർത്തുമായിരുന്നു. 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുശേഷം എനിക്കു വേണമെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, എന്റെ 100 ശതമാനം ടീമിനായി നൽകാനാവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുനീട്ടുന്നത്?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ സെമിഫൈനലിൽ കളിച്ചശേഷം ധോണി ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിൽപ്പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലിലൂടെ ധോണി വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ലോകമൊട്ടുക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചതും കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചമായതും. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലും നീട്ടിവച്ചിരുന്നു. ഐപിഎൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ധോണിയുടെ മടങ്ങിവരവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ധോണിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു യാത്രയയപ്പ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ധോണിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും വിരമിക്കാനുള്ള വേദിയൊരുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു യാത്രയയപ്പ് നൽകൂ. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ അദ്ഭുത പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പും നേടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് ധോണി. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ എവിടെയോ തട്ടിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം’ – അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനാകാതെ പോയപ്പോൾതന്നെ അദ്ദേഹം വിരമിക്കണമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയാൻ ധോണിക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലോകകപ്പിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിരമിക്കൽ പരമ്പരയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ സ്ഥാനത്തിനൊത്ത ഒരു യാത്രയയപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തേനെ’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ മാച്ച് വിന്നർമാരില്ല

മധ്യനിരയിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിനേപ്പോലെയും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേപ്പോലെയുമുള്ള മാച്ച് വിന്നർമാരില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വലിയൊരു ദൗർബല്യമെന്ന് അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ടൂർണമെന്റുകൾ ജയിക്കുന്നതും എക്കാലവും മുൻനിരയിൽ തുടരുന്നതും രണ്ടാണ്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ടീമാണ്. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ടീമുകളിലൊന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ പ്രകടനം മാത്രം വച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിനെ അളക്കരുത്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകൾ ജയിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിലെ ആദ്യ നാലു പേർ മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തുമ്പോഴെല്ലാം അവർ ജയിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർക്ക് തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. മധ്യനിരയിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിനേപ്പോലെയും മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേപ്പോലെയുമുള്ള നല്ലൊരു മാച്ച് വിന്നറുടെ കുറവുമുണ്ട്. 1998ൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലു പേരെ പുറത്താക്കിയാൽ അനായാസം ജയിക്കാമെന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. യുവരാജ് വരുന്നതുവരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നല്ലൊരു മാച്ച് വിന്നറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ധോണിയും വന്നു. ഇതോടെ മത്സരഫലത്തിലും വ്യത്യാസം വന്നുതുടങ്ങി. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നവും ഫിനിഷർമാരുടെ കുറവാണ്’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

