കൊറോണ പോലും മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിവേചനം കാട്ടുന്നില്ല: വിമർശകരോട് ഗീത

മുംബൈ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്കും ഭീതിക്കുമിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ ആളുകൾക്ക് എവിടുന്ന് സമയം കിട്ടുന്നുവെന്ന് അതിശയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ഗീത ബസ്ര. പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും സഹായം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഹർഭജനും സഹതാരം യുവരാജ് സിങ്ങും കനത്ത വിമർശനത്തിനും ട്രോളുകൾക്കും വിധേയരായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗീത ബസ്രയുടെ പ്രതികരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ യുവരാജ് സിങ് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഹർഭജൻ സിങ് പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് മുതിർന്നിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് ഗീത ബസ്രയുടെ പ്രതികരണം.

അഫ്രീദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും സഹായം നൽകിയത് വലിയ വിവാദമായിട്ടും ഹർഭജൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു ഗീതയോടുള്ള ചോദ്യം. ‘അദ്ദേഹത്തെ (ഹർഭജനെ) സംബന്ധിച്ച് ഈ രാജ്യം എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് താൽപര്യമില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹർഭജൻ. രാജ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും വലുത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഹൃദയംകൊണ്ട് കളിച്ചിരുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം’ – ഗീത ബസ്ര പറഞ്ഞു.

ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും സഹായം നൽകിയ കാര്യം അറിയിച്ചും കൂടുതൽ പേരോട് സഹായവുമായി രംഗത്തെത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തും ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ കനത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ചിരുന്നു. #ShameonYuviBhajji എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ട്രെൻഡിങ്ങാകുകയും ചെയ്തു. ‘മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്തൊരു പ്രവർത്തി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയില്ലെ’ന്നായിരുന്നു യുവരാജിന്റെ പ്രതികരണം. ഇത് ഹർഭജൻ റീട്വീറ്റും ചെയ്തു.‍‍

‘ഏറെക്കാലം ഒരുമിച്ചു കളിക്കുകയും ദീർഘകാലമായി സുഹൃത്തുമായ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും സഹായിക്കുകയുമാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇക്കാര്യം പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പേർ അഫ്രീദിയുടെ ഉദ്യമത്തിൽ സഹായിക്കട്ടെയെന്ന നല്ല ചിന്തയാണ് അവരുടെ സഹായത്തിനു പിന്നിൽ’– ഗീത ബസ്ര വിശദീകരിച്ചു.

‘ഇതിലേക്ക് എന്തിനാണ് മതവും മറ്റും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത്? വൈറസ് പോലും ഇത്തരം വേർതിരിവുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല. വെസ്റ്റിൻഡീസിൽനിന്നോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നോ സഹായം തേടി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഇതുതന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു’ – ഗീത ബസ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജലന്ധറിലെ 5,000ത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുമെന്ന് ഹർഭജനും ഗീത ബസ്രയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തികളും ട്രോളുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബസ്രയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘എല്ലാറ്റിനേയും കുറിച്ച് മോശം പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യമാക്കുന്നത് ഇതിൽനിന്ന് പ്രചോദിതരായി എല്ലാവരും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്. അത് വലുതോ ചെറുതോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തൊഴിലാക്കിയ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവർക്ക് ചെവികൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ അർഥമില്ല. നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദിയറിക്കുകയാണ് പ്രധാനം’ – ബസ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: ‘Harbhajan Singh will live and die for India’: Geeta Basra on why cricketer supported Shahid Afridi, didn’t respond to trolling