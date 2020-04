‘കാട്ടിൽനിന്നൊരു കമന്ററി’; വ്യത്യസ്തം, രവി ശാസ്ത്രിയുടെ കോവിഡ് സന്ദേശം

മുംബൈ∙ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തെ ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ സന്ദേശം. ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ വിഡിയോ. ‘നമ്മെ തുറിച്ചുനോക്കി തൊട്ടുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് വെറും ലോകകപ്പല്ല, ഇത് ലോകകപ്പുകളുടെ മാതാവാണ്’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

‘ഇന്ന്, വീടുകളിലേക്കു തന്നെ ഒതുങ്ങാൻ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നമ്മെ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ഈ പോരാട്ടം ലോകകപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് സമാനമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ മികവും പുറത്തെടുത്താണ് നാം ലോകകപ്പിനായി പോരാടുക. പക്ഷേ, ഇത്തവണ നാം പോരാടുന്നത് സാധാരണ ഒരു ലോകകപ്പിനായല്ല. ഇത് ലോകകപ്പുകളുടെ മാതാവാണ്. അതു നേടാൻ പോരാടുന്നത് വെറും 11 പേരല്ല, 1.4 ബില്യൻ ആളുകളാണ്’ – ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ‘ഈ പോരാട്ടം നമ്മൾ വിജയിക്കും. അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ പാഠങ്ങൾ നാം ശ്രവിച്ചേ മതിയാകൂ. മുന്നിൽനിന്നു പടിനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമുക്കുള്ളത്’ – ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘കേന്ദ്ര സർക്കാരായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരായാലും സ്വന്തം ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും നിയമപാലകരുമായാലും മുകളിൽനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വീടുകളിൽത്തന്നെ ഒതുങ്ങുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം വേദനകളിലൂടെ നാം കടന്നുപോയേ മതിയാകൂ’ – ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: "This Is The Mother Of All World Cups": Ravi Shastri's Message On COVID-19