പാക്ക് താരമായതുകൊണ്ടാണ് ഐസിസി വിലക്കിയത്: ആരോപണവുമായി അജ്മൽ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻകാരനായതിനാലാണ് ബോളിങ് ആക്ഷൻ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന പേരിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) തനിക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരവും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബോളറുമായിരുന്ന സയീദ് അജ്മൽ. ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും പഴി കേട്ടിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കൻ താരം മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതോെട ഐസിസി നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ 2014ൽ തനിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് അജ്മലിന്റെ ആരോപണം. ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പോലും അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള അജ്മലിനെ 2015ലാണ് ഐസിസി വിലക്കിയത്. പിന്നീട് ആക്ഷൻ തിരുത്തി തിരിച്ചുവന്നെങ്കിലും പഴയ മികവിലേക്ക് എത്താനായില്ല. ആക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നതോടെ തന്റെ പ്രധാന ആയുധമായ ‘ദൂസ്‌ര’ ഉപയോഗിക്കാനാകാതെ പോയതാണ് അജ്മലിന് തിരിച്ചടിയായത്.

2009ലാണ് ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ സയീദ് അജ്മൽ ആദ്യം ഐസിസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ വിലക്കു നീക്കി ബോളിങ് തുടരാൻ അനുവാദം നൽകി. പിന്നീട് 2014ൽ ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ അജ്മൽ വീണ്ടും നോട്ടപ്പുള്ളിയായി. ഗാളിൽ ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്‌റ്റിലാണ് അജ്‌മലിന്റെ ആക്ഷന്റെ പേരിൽ സംശയം ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഐസിസി വീണ്ടും അജ്മലിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ആക്ഷനിലെ തെറ്റ് പരിഹരിച്ചു വീണ്ടും പരിശോധനയ്‌ക്കു വിധേയമാകാൻ അജ്‌മലിന് അവസരവും നൽകി.

‘2009ലും 2014ലും സംശയകരമായ ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ എന്നെ വിലക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു തവണയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസിസി നടത്തിയ പരിശോധനകൾ സമാനമായിരുന്നു. വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം. 2009ൽ എനിക്ക് ഇളവു നൽകുമ്പോൾ അവർ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥ 2014ൽ പരിഗണിച്ചില്ല. ശ്രീലങ്കൻ താരം മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതോടെയാണ് അവർ നിയമം കർശനമാക്കിയത്. സയീദ് അജ്മലിനെ വിലക്കിയാലും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു’ – അജ്മൽ പറഞ്ഞു.

ബോളിങ് ആക്ഷനിലെ പിഴവു പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശം ലഭിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ പാക്കിസ്‌ഥാൻ ബോളറായിരുന്നു അജ്‌മൽ. ഷോയ്ബ് അക്‌തർ, ഷാഹിദ് അഫ്രീദി തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയുടെ മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, ഇന്ത്യയുടെ ഹർഭജൻ സിങ്, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ബ്രെറ്റ് ലീ തുടങ്ങിയവരും ആരോപണം നേരിട്ടവരാണ്.

∙ നാവ് വളച്ചും വിവാദം

ഇതിനിടെ ബോളിങ് ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയുടെ പേരിലും അജ്മൽ വിവാദത്തിൽ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്‌ചിത ആംഗിളിലും കൂടുതൽ കൈ വളയ്‌ക്കാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ തനിക്കു പ്രത്യേക അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അജ്‌മലിന്റെ വാക്കുകൾ. ഐസിസി ഈ വാദം നിഷേധിച്ചു.

ഒരു അപകടത്തിൽ കൈക്കു പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് 23.5 ഡിഗ്രിവരെ കൈവളയ്‌ക്കാൻ തനിക്ക് ഐസിസിയുടെ അനുവാദമുണ്ടെന്നാണ് അജ്‌മൽ പറഞ്ഞത്. ‘എന്റെ ആക്ഷൻ ശരിയല്ലെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ എറിയാൻ കാരണം 23.5 ഡിഗ്രിവരെ കൈമുട്ട് വളയ്‌ക്കാൻ എനിക്ക് ഐസിസിയുടെ അനുവാദമുണ്ട്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഞാൻ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്റെ ആക്ഷന് ഐസിസിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.’’- അജ്‌മൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ഇതു ശരിയല്ലെന്ന് ഐസിസി വക്‌താവ് പറഞ്ഞു. ആർക്കും പ്രത്യേക ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ, ഇംഗ്ലിഷിലെ പരിചയക്കുറവു മൂലം വാക്കുകൾ തെറ്റിയതാകാമെന്നും ഐസിസി വക്താവ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: ICC banned me because they didn’t care much about a Pakistani bowler: Saeed Ajmal