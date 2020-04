ഇന്ത്യക്കാരെ ‘സുഖിപ്പിച്ചാൽ’ ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാമെന്ന് ആരു പറഞ്ഞു?: ലക്ഷ്മൺ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ ‘സുഖിപ്പിച്ചാൽ’ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ഐപിഎല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മെന്ററുമായ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോട് മയത്തിൽ പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ ഐപിഎല്ലിൽ ആർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നും ലഭിക്കില്ലെന്ന് ലക്ഷ്മൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുടക്കുന്ന കാശിന് അനുസരിച്ച് കളത്തിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള താരങ്ങൾക്കാണ് ഐപിഎൽ ടീമുകൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും ലക്ഷ്ൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



വൻതോതിൽ പണമൊഴുകുന്ന ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാൻ അവസരം നഷ്‍പ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ ഒരു കാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പടെയുള്ളവരോട് മയത്തിൽ പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തിൽ. കളിക്കളത്തിൽ എതിർ ടീമിനെ ചീത്തവിളിച്ച് (സ്ലെഡ്ജിങ്) പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഓസീസ് ടീമിന്റെ പതിവാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോലിയോടും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോടും ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ മയം കാട്ടിയെന്നായിരുന്നു ക്ലാർക്കിന്റെ പരാമർശം. എന്നാൽ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെസ്റ്റ് ടീം നായകൻ ടിം പെയ്ൻ, പേസ് ബോളർ പാറ്റ് കമിൻസ് തുടങ്ങിയവർ ഈ വാദത്തെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ക്ലാർക്കിന്റെ നിരീക്ഷണം തള്ളി ലക്ഷ്മണിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘ഏത് ഐപിഎൽ ടീമായാലും കളിക്കാരുടെ മികവു നോക്കി മാത്രമേ ടീമിൽ എടുക്കൂ. മത്സരങ്ങളോ ടൂർണമെന്റുകളോ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി താരങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഐപിഎല്ലിലെ മാനദണ്ഡം. ഇത്തരം കളിക്കാർക്കാണ് ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കുറച്ചുപേരോട് മയത്തിൽ പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും ഐപിഎല്ലിൽ ഇടംകിട്ടില്ല’ – ലക്ഷ്മൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നുവച്ച് ഐപിഎല്ലിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? ഒരു ടീമിന്റെ മെന്ററെന്ന നിലയിൽ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വന്തം ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചവരും ടീമിലെടുത്താൽ മുതലാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുമായ താരങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വച്ച് ടീമിലെടുക്കാനൊക്കുമോ? – ലക്ഷ്മൺ ചോദിച്ചു.

English Summary: Just being nice to someone doesn’t get you a place in IPL, Says Laxman