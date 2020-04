പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നിലനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം വേണ്ട: പാക്ക് ബോർഡ്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നിലനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ യാതൊരുവിധ സഹായവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ചെയർമാൻ എഹ്സാൻ മാനി രംഗത്ത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി നിമിത്തം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് കനത്ത വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഈ വെല്ലുവിളി ഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കാനും മുന്നോട്ടുപോകാനും പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാനി വ്യക്തമാക്കി. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ (ബിസിസിഐ) വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്നും എഹ്സാൻ മാനി ആരോപിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷോയ്ബ് അക്തർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ച വരുമാന നഷ്ടം നികത്താൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയെന്നായിരുന്നു അക്തറിന്റെ നിർദ്ദേശം. മുൻ പാക്കിസ്ഥാന്‍ താരവും കമന്റേറുമായ റമീസ് രാജയും മുൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും ഈ നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂല പ്രതികരണമല്ല ഉണ്ടായത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവും ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ രാജീവ് ശുക്ലയും ഈ നിർദ്ദേശത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇന്ത്യൻ സഹായം വേണ്ടെന്ന പിസിബിയുടെ നിലപാട്.

‘ഞങ്ങൾക്ക് കനത്ത വരുമാന നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുമായുള്ള പരമ്പര ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോലുമില്ല. അത് സംഭവിച്ചാൽ നല്ലതാണെങ്കിലും അതിനുള്ള സാധ്യത വിദൂരമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ (ഇന്ത്യയെ) കൂടാതെ മുന്നോട്ടുപോയേ പറ്റൂ. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അവരുടെ സഹായമൊന്നും നിർബന്ധവുമില്ല’ – പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഞങ്ങളോടു കളിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭാവി പരമ്പരകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പാക്കിസ്ഥാനുമായി പരമ്പരയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് അവസാന നിമിഷം പിൻമാറിയ ചരിത്രവും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്’ – മുൻ ഐസിസി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എഹ്സാൻ മാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2008ൽ നടന്ന മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ സമ്പൂർണ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലും ഏഷ്യാകപ്പിലും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം നടക്കാറുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യം തന്നെ ഇനിയും തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് എഹ്സാൻ മാനി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇപ്പോൾ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലും ഏഷ്യാകപ്പിലും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും കളിക്കാറുള്ളത്. അത് ഞങ്ങൾക്കും സമ്മതമാണ്. കാരണം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തൽപരരാണ്. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം സ്പോർടുസുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തരുതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്’ – മാനി പറഞ്ഞു.

