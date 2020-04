ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കളിക്കാരെയെത്തിച്ച് ലോകകപ്പ് നടത്തണം: ഹോഗിന്റെ ‘ഐഡിയ’!

മെൽബൺ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ബ്രാഡ് ഹോഗ് രംഗത്ത്. ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി ഒരു മാസം മുൻപ് എല്ലാ താരങ്ങളെയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപിടി ആശയങ്ങളും ഹോഗ് പങ്കുവച്ചു. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താരങ്ങളെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം. കളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനു മുൻപ് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണമെന്നും ഹോഗ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുനഃരാരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ – നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. ഇതിനിെടയാണ് ലോകകപ്പ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹോഗിന്റെ രംഗപ്രവേശം. ലോകകപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഹോഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചില മുൻകരുതലുകളെടുത്താൻ മുൻ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം തന്നെ ലോകകപ്പ് നടത്താമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.

‘ഓസ്ട്രേലിയ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് റദ്ദാക്കുകയോ നീട്ടിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും പല നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനോടു യോജിപ്പില്ല. അതിനു പകരം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ലോകകപ്പ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തുതന്നെ നടത്താവുന്നതേയുള്ളൂ’ – 49കാരനായ ഹോഗ് പറ‍ഞ്ഞു.

‘വിവിധ ടീമുകളിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ ലോക്ഡൗണിലാണ്. അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ പരിശീലിക്കാനോ ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങാനോ അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ലോകകപ്പിന് ഒന്നുരണ്ട് മാസം മുൻപ് അവരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കി കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം. താരങ്ങളെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിനു മുൻപ് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓരോ ടീമും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ 14 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനിലാക്കുക. പിന്നീട് ഒരിക്കൽക്കൂടി പരിശോധന നടത്തി രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയശേഷം പരിശീലിക്കാനും പുറത്തുപോകാനും അനുവാദം നൽകുക’ – ഹോഗ് പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് അത്ര പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഹോഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ക്രിക്കറ്റിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. കാരണം സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽത്തന്നെ കളിക്കാർ ഒന്നര മീറ്ററിലധികം അകലത്തിലാണ് കളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. സ്ലിപ്പിലെ ഫീർഡർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്. അത് ഒരു നിർബന്ധിത അകലം വച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ’ – ഹോഗ് പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും മോശം ആശയമാണെന്ന് ഹോഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രിക്കറ്റിനെ അതിയായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ടിവിയിലെങ്കിലും മത്സരം കാണാൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്നും ഹോഗ് അഭ്യർഥിച്ചു. ‘ലോകകപ്പ് എന്തിനാണ് റദ്ദാക്കുന്നത്? ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രബലവിഭാഗം ആരാധകരുണ്ട്. അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിലും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകകപ്പ് നീട്ടിവച്ച് ഒരു വർഷത്തിനിടെ രണ്ടു ലോകകപ്പെന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കരുത്’ – ഹോഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



