ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത്ര സന്തോഷമെങ്കിൽ ദിവസവും സച്ചിനോട് സിക്സ് വഴങ്ങിയേനെ: അക്തർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ 2003ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ സെഞ്ചൂറിയനിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തനിക്കെതിരെ നേടിയ സിക്സ് മാത്രം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതുകൊണ്ടാകുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർ ഷോയ്ബ് അക്തർ. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി അറിയപ്പെടുന്ന സച്ചിനെ 12–13 തവണ താൻ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സെഞ്ചൂറിയനിലെ ആ സിക്സാണ്. ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ഇത്രമാത്രം സന്തോഷമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ദിവസവും ഓരോ സിക്സടിക്കാൻ താൻ സച്ചിനെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് വിഡിയോയിലാണ് അക്തർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

‘സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെതിരെ മികച്ച ബോളിങ് റെക്കോർ‍ഡാണ് എനിക്കുള്ളത്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിലൊരാളായ സച്ചിനെ 12–13 തവണ ഞാൻ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്നും എന്നെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സെഞ്ചൂറിയനിൽ (2003 ലോകകപ്പിൽ) അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരെ നേടിയ സിക്സിന്റെ പേരിലാണ്. അത് അവർക്ക് അത്രമാത്രം സന്തോഷം പകരുന്നുണ്ടെന്നതാണ് സത്യം. 1.3 ബില്യൻ ആളുകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ദിവസവും ഓരോ സിക്സടിക്കാൻ ഞാൻ സച്ചിനെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു’ – ലൈവ് വിഡിയോയിൽ അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒന്നാമനായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ പുറത്താക്കാൻ തന്റെ കൈവശം രണ്ട് ആയുധങ്ങളുണ്ടെന്നും അക്തർ അവകാശപ്പെട്ടു. ‘ഇന്നും ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ഒന്ന്, ക്രീസിൽനിന്ന് അൽപം മാറ്റിയെറിഞ്ഞ് കോലിയെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം. അതു ഫലിച്ചില്ലെഹ്കിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കും’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ നേരിടാൻ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര കളിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് അക്തർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരങ്ങളായ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി, റമീസ് രാജ എന്നിവർ ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കപിൽ ദേവ്, ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ രാജീവ് ശുക്ല തുടങ്ങിയവർ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നിലനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം വേണ്ടെന്നായിരുന്നു പിസിബി അധ്യക്ഷൻ ഇഹ്സാൻ മാനിയുടെ പ്രസ്താവന.

∙ സച്ചിൻ – അക്തർ പോരാട്ടം

സച്ചിനും അക്‌തറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഒരുകാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. 1999ൽ ഏഷ്യൻ ടെസ്‌റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ടെസ്‌റ്റിൽ അടുത്തടുത്ത പന്തുകളിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെയും സച്ചിന്റെയും വിക്കറ്റുകൾ അക്‌തർ തെറിപ്പിച്ചതു പലരും മറന്നു കാണില്ല. സൂപ്പർ ഫാസ്‌റ്റ് ബോളിങ്ങിന്റെ പര്യായമായിരുന്ന താരത്തിന്റെ വേഗത്തിനു മുന്നിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻമാർ പരാജയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് പല തവണ സച്ചിനും അക്‌തറും പിച്ചിൽ കണ്ടുമുട്ടി. പലപ്പോഴും സച്ചിന്റെ ബാറ്റിന്റെ ചൂട് അക്‌തർ അറിയുകയും ചെയ്‌തു.

2003 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്‌ഥാനും സെഞ്ചൂറിയനിൽ ഏറ്റമുട്ടുന്നതിന്റെ തലേന്നാൾ അക്‌തർ വാചകമടിച്ചു: സച്ചിനെ പിടിച്ചുകെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതിനോട് സച്ചിൻ പ്രതികരിച്ചത് ബാറ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു. അക്‌തറിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽതന്നെ പോയിന്റിനു മുകളിലൂടെ സിക്‌സർ. അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽനിന്ന് മോചിതനാകാതിരുന്ന അക്‌തറിനെ സച്ചിനും സേവാഗും ചേർന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലിയാണു കണക്കു തീർത്തത്. അന്ന് സച്ചിൻ നേടിയ സിക്സിന്റെ കാര്യമാണ് അക്തർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒടുവിൽ സെഞ്ചുറിക്കരികെ അക്തർ തന്നെയാണ് സച്ചിനെ പുറത്താക്കിയതും.

