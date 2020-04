അക്തറിനെ സംരക്ഷിച്ചത് ഡാൽമിയ, ഇല്ലെങ്കിൽ 2001ൽ പുറത്ത്: പിസിബി മുൻ തലവൻ

കറാച്ചി∙ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ അതിവേഗ ബോളറായി അറിയപ്പെടുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷോയ്ബ് അക്തർ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചത് അന്ന് ഐസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജഗ്‌മോഹൻ ഡാൽമിയയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ബോളിങ് ആക്ഷന്റെ പേരിൽ അക്തർ സംശയനിഴലിലായ സമയത്ത് ഡാൽമിയ പാറപോലെ അക്തറിനു പിന്നിൽ ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് താരം വിലക്കിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ മുൻ ചെയർമാനായ തൗഖീർ സിയയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

1999ൽ അക്തറിന്റെ ബോളിങ് ആക്ഷൻ സംശയകരമാണെന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. ജഗ്‌മോഹൻ ഡാൽമിയ ഐസിസി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. 1997–2000 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡാൽമിയ ഐസിസിയെ നയിച്ചത്.

‘അന്ന് ഐസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജഗ്‌മോഹന് (ഡാൽമിയ) രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഉറച്ച സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. അക്തറിന്റെ ബോളിങ് ആക്ഷൻ സംശയനിഴലിലായ സമയത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനും അക്തറിനും അദ്ദേഹം ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. അക്തറിന്റെ ബോളിങ് ആക്ഷൻ സംശയകരമാണെന്ന് ഐസിസിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും ഡാൽമിയ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചു.’ – മുൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കൂടിയായ തൗഖീർ സിയ വെളിപ്പെടുത്തി. 1999 മുതൽ 2003 വരെയാണ് സിയ പിസിബി പ്രസിഡന്റായിരുന്നത്.

‘അക്തറിന് ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി എനിക്കൊപ്പം ഡാൽമിയയും ഉറച്ചുനിന്നതോടെ രംഗം മാറി. അക്തറിന്റെ കൈകൾക്ക് ജന്മനായുള്ള സവിശേഷതകൊണ്ടാണ് ബോളിങ് ആക്ഷൻ സംശകരമായി തോന്നുന്നതെന്ന് ഐസിസി അംഗീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കളി തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു’ – സിയ പറഞ്ഞു.

∙ ടീമിൽ തമ്മിലടി, ലോകകപ്പിൽ താരങ്ങൾ ഉഴപ്പി

ടീമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തമ്മിലടി കാരണം 2003ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളിൽ ചിലർ മനഃപൂർവം ഉഴപ്പിയത് ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിനു കാരണമായെന്നും സിയ വെളിപ്പെടുത്തി. ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായതോടെ ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെ ടീമിലെ വമ്പൻമാരായിരുന്ന വസിം അക്രം, വഖാർ യൂനിസ്, സയീദ് അൻവർ തുടങ്ങിയവരെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അന്നത്തെ ചീഫ് സിലക്ടർ വസിം ബാരിയോട് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും സിയ പറഞ്ഞു. 2003 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ സിക്സിൽ കടക്കാതെ പുറത്തായിരുന്നു.

‘ലോകകപ്പിൽ ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനം എന്നെ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുത്തി. അന്ന് ലഭ്യമായിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെയാണ് ലോകകപ്പിന് അയച്ചതെങ്കിലും ടീമിന്റെ പ്രകടനം ദയനീയമായിരുന്നു. ലോകകപ്പിനു മുൻപുതന്നെ ടീമിലെ പടലപ്പിണക്കത്തെക്കുറിച്ചും വഴക്കിനെക്കുറിച്ചും കേട്ടിരുന്നു. അന്നത്തെ തമ്മിലടി മൂലം ടീമിൽ ചിലരെങ്കിലും മനഃപൂർവം മോശമായി കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും’ – സിയ പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിൽ വഖാർ യൂനിസായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റനെങ്കിൽ ടീമംഗങ്ങളിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ‘വസിം അക്രത്തെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാനായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ, ബോർഡിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇതിനോടു പ്രതികൂലിച്ചു. ഒത്തുകളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഐസിസിക്കും ഇതിനോടു താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല’ – സിയ പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പിനുശേഷം ചീഫ് സിലക്ടർ ബാരിയുമൊത്ത് താൻ പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും സിയ വെളിപ്പെടുത്തി. വസിം അക്രം, വഖാർ യൂനിസ്, സയീദ് അൻവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പിടിയിൽനിന്ന് ടീമിനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായെന്ന് ഞാൻ ബാരിയോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് റാഷിദ് ലത്തീഫിനെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി അവരോധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോട് പുതിയൊരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു’ – സിയ പറഞ്ഞു. ഷോയ്ബ് അക്തർ, ഇൻസമമാം ഉൾ ഹഖ് തുടങ്ങിയവരെയും കാലക്രമേണ പുറത്താക്കി പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് ടീമിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് സിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ ടീമിനെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ ലത്തീഫ് മികവു കാട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ പഴയപടിയായെന്ന് സിയ പറഞ്ഞു.

