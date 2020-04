ഇന്ത്യയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ‘ചുക്കുമില്ലെന്ന്’ പാക്ക് ബോർഡ് പറഞ്ഞത് വെറുതേ; നഷ്ടം 700 കോടി

ന്യൂഡൽഹി∙ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയില്ലെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന് നിലനിൽക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലെന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ചെയർമാൻ ഇഹ്സാൻ മാനിയുടെ പ്രസ്താവന വിഷമം സഹിക്കവയ്യാതെ സംഭവിച്ചതാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ നിർത്തലാക്കിയതു നിമിത്തം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ നഷ്ടമായത് 700 കോടിയോളം രൂപയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻനിശ്ചയിച്ചതുപ്രകാരം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം സംഭവിച്ച നഷ്ടമാണ് 700 കോടിയോളം രൂപയത്രേ!

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വന്തം മണ്ണിൽ താവളമൊരുക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2008ലാണ് ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും കളത്തിൽ മുഖാമുഖമെത്തുന്നത് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലും ഏഷ്യാകപ്പിലും മാത്രം. ഇതിനിടെ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനേപ്പോലും (ഐസിസി) വിഷയത്തിൽ ഇടപെടീക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. എന്നാൽ, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കളിക്കൂ എന്നായിരുന്നു ബിസിസിഐ നിലപാട്. ഇതിനിടെ ശതകോടികൾ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ ഐസിസിയിൽ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള പരമ്പരകൾ നടക്കാതെ വന്നതോടെ പാക്കിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ടിവി സംപ്രേക്ഷണ വരുമാനത്തിൽ 700 കോടിയോളം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ടിവി സംപ്രേക്ഷണത്തിന് കരാറുണ്ടാക്കിയ ടെൻ സ്പോർട്സ്, പിടിവി ചാനലുകൾ കരാർപ്രകാരം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് 149 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണ്, ഏതാണ്ട് 1140 കോടിയോളം രൂപ.

‘നിർഭാഗ്യവശാൽ കരാർ പ്രകാരം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് പരമ്പരകൾ പാക്കിസ്ഥാന് കളിക്കാനായില്ല. ഇതോടെ, ടെൻ സ്പോർട്സും പിടിവിയും കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുകയിൽനിന്ന് 90 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ (688 കോടി രൂപ) കിഴിവു ചെയ്തു’ – പാക്ക് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പര ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും സംപ്രേക്ഷണ കരാർ പ്രകാരം ചാനലുകളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉടലെടുത്തെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

