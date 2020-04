1980കളിലും 90കളിലും ഐപിഎൽ താരലേലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ? ആരാകും സ്റ്റാർ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ആരാധകരെ ആവേശക്കൊടുമുടിയിലാഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പിറവിയെടുത്തിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല. ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും താരങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന ഐപിഎൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ എത്രയോ താരങ്ങൾ! എന്നാൽ, ഐപിഎല്ലിൽ അവസരം കിട്ടാതെ പോയ ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളുടെ എണ്ണമെടുത്താലോ? ഐപിഎല്ലിന്റെ ഘടനയ്ക്കും ജനപ്രീതിക്കും യോജിച്ചവരെങ്കിലും അതിന്റെ പിറവിക്കും മുൻപേ കളമൊഴിഞ്ഞവരാണ് അവർ. 1980കളിലും 90കളിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന അവരിൽ പലരും അന്ന് ഐപിഎൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താരലേലത്തിൽ കോടികൾ വാരേണ്ടിയിരുന്നവരാണ്.

കെ. ശ്രീകാന്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കുക. ഇന്നും കളത്തിൽ സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓസീസ് താരം പാറ്റ് കമിൻസിന്റെ ബൗൺസർ എങ്ങനെയാകും അദ്ദേഹം ഹെൽമറ്റു പോലും കൂടാതെ നേരിടുക? മനോജ് പ്രഭാകറിന്റെ സ്ലോബോള്‍ പരീക്ഷണത്തോട് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എങ്ങനെയാകും പ്രതികരിക്കുക? 19–ാം ഓവറിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് കപിൽ ദേവിനെതിരെ ബോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലോ? വൈകി മാത്രം പിറന്നതുകൊണ്ട് ഐപിഎല്ലിനു നഷ്ടമായ അത്തരം ചില താരങ്ങളും ആവേശക്കാഴ്ചകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള 10 താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ. അവരുെട നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ: (നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കമന്റായി പങ്കുവയ്ക്കൂ).

1. കപിൽ ദേവ്: ഏതു തലമുറയെടുത്താലും ഇതുവരെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ. മാത്രമല്ല, മികച്ച സ്വിങ് ബോളറും ഏറ്റവും ലാഘവത്തോടെ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരവും. ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഇന്നിങ്സിന്റെ മധ്യത്തിലോ ഒടുവിലോ ബോൾ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന താരം. ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റൈലൻ സിക്സറുകൾ നേടിയും ഞെട്ടിക്കും. ഈ മിന്നും താരത്തിനായി ടീമുകൾ താരലേലത്തിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

2. കെ. ശ്രീകാന്ത്: കാലത്തിനും മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ. സ്ഫോടനാത്മക ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന താരം. ആൻഡി റോബർട്സനെതിരെ പുൾഷോട്ടിലൂടെ സിക്സർ നേടാനും ഹെൽമറ്റില്ലാതെ പാട്രിക് പാറ്റേഴ്സനെ നേരിടാനും കഴിയും. മാത്രമല്ല, 1980കളിൽ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു പന്തിൽ ഒരു റണ്ണെന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിങ്ങും ശ്രീകാന്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിവച്ച് തീർച്ചയായും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്ന താരം.

3. വിനോദ് കാംബ്ലി: ഐപിഎല്ലിനു വേണ്ടി ജനിച്ച താരം. ബാറ്റിങ് മികവുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഫാഷൻ ഭ്രമവും ഇന്നത്തെ താരങ്ങളോടു കിടപിടിക്കും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ 10 ഗുണിച്ചാലുള്ള ഫലമാണ് 1990കളിലെ കാംബ്ലി. സ്പിന്നർമാരുടെ ഘാതകനായ കാംബ്ലിക്കു മുന്നിൽപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുൽദീപ് യാദവിനും യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനുമൊക്കെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളായേനെ. സച്ചിനും കാംബ്ലിയും ചേർന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സുന്ദരമായ കാഴ്ചയെന്ന് തീർച്ച.

4. മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ: 10 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഓവറുകളിൽ ബോളർമാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായേനെ ഇദ്ദേഹം. ഏറ്റവും അനായാസം ഫീൽഡിലെ വിടവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മികവ് അപാരം. സ്പിന്നർമാർക്കെതിരായ ഫുട്‌വർക്കും കിടിലം. ഫീൽഡറെന്ന നിലയിൽ ഓരോ മത്സരത്തിലും എക്സ്ട്രാ കവറിൽ കുറഞ്ഞത് 15 റൺസ് രക്ഷിച്ചെടുത്തേനെ. മാത്രമല്ല, വിക്കറ്റുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ധോണിയെ വെല്ലും. ക്യാപ്റ്റന‍ാകാൻ ജനിച്ച ഈ താരം എക്കാലവും ഈഡന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു കളിക്കാൻ പാകം.

5. അജയ് ജഡേജ: ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻമാരിൽ ഒരാൾ. ഇന്നിങ്സിന്റെ വേഗം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും മിടുക്കൻ. ധോണിയുടെ സുവർണകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം മത്സരങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കേമൻ. ഫീൽഡിങ്ങിനൊന്നും അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത കാലത്തും അസ്ഹറിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫീൽഡിങ് മികവ്. ഏതാനും ഓവറുകൾ ബോൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഡൽഹിക്ക് യോഗ്യൻ.

6. മനോജ് പ്രഭാകർ: ന്യൂബോൾ സ്വിങ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ അപകടകരങ്ങളായ സ്ലോ ബോളുകൾ തുടർച്ചയായി എറിയാനുള്ള മികവും അപാരം. തീർച്ചയായും ഐപിഎൽ ക്ലബ്ബുകൾ കൊതിക്കുന്ന ബോളർ. തകർത്തടിക്കാൻ അത്ര കെൽപ്പില്ലെങ്കിലും കൂട്ടിന് നിൽക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിങ്സിന് നങ്കൂരമിട്ടു കളിക്കും. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ.

7. റോബിൻ സിങ്: താരലേലത്തിൽ ടീമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോരടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓൾറൗണ്ടർ. ബിഗ് ഹിറ്റർ, മീഡിയം പേസ് ബോളർ, 30 വാരയ്ക്കുള്ളിൽ ഉറച്ച ഫീൽഡർ – ഏതൊരു ക്യാപ്റ്റന്റെയും സ്വപ്ന പാക്കേജ്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോയേക്കാവുന്ന താരം.

8. രവി ശാസ്ത്രി: ആ ഇടംകൈ സ്പിന്നും ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏതു സ്ഥാനത്തും ബാറ്റു ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും സ്പിന്നമാരെ സിക്സർ പറത്താനുള്ള സവിശേഷ മികവും – ശാസ്ത്രിക്കായും ടീമുകൾ ക്യൂ നിന്നേനെ. തീർച്ചയായും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നയിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകളുണ്ട്.

9. മനീന്ദർ സിങ്: ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടംകയ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ബോളർ. ഫ്ലൈറ്റും ലൂപ്പും ഉൾപ്പെടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര. കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് കണ്ണുംപൂട്ടി സ്വന്തമാക്കിയേക്കാവുന്ന താരം.

10. ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്: ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ബോളർ. പേസ്, ബൗൺസ്, സ്ഥിരത എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതു ക്യാപ്റ്റനെയും മോഹിപ്പിക്കും. ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ബ്രേക്ക്ത്രൂ കണ്ടെത്താൻ മിടുക്കൻ. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന് വിശ്വാസമർപ്പിക്കാവുന്ന താരം. ഇക്കണ്ട കാലമത്രയും വിരാട് കോലിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ആയുധം.

11. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ വെല്ലാൻ ഒരു താരവുമില്ലെന്ന് നൂറുവട്ടം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിമുദ്ര സമാനതകളില്ലാത്തത്, പ്രത്യേകിച്ചും പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന് അടിവര.

English Summary: IPL auction in '80s and '90s: Kapil Dev, Srikkanth, Kambli could have invited bidding wars