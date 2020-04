300 മത്സരം കളിച്ച ഞാനെന്താ, പൊട്ടനാണോ?; ധോണിയുടെ ‘ചൂടറിഞ്ഞ്’ കുൽദീപ്

മുംബൈ∙ ‘ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നായകനാണ് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. അതീവ സമ്മർദ്ദ ഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവും ശാന്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നായകൻ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകദിന, ട്വന്റി20 ലോകകിരീടങ്ങളും ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയും സമ്മാനിച്ച ഏക നായകനെന്ന പേരും ധോണിക്കു സ്വന്തം. ‘ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ’ എന്ന് അറിയപ്പെടുമ്പോൾത്തന്നെ കളത്തിൽ ധോണിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട അപൂർവം നിമിഷങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു നിമിഷം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമംഗമായ കുൽദീപ് യാദവ്. 2017 ഡിംസബറിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ ഇൻഡോറിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കിടെയാണ് സംഭവം.

ഒരു യുട്യൂബ് ചാനലിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ധോണിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ആ അപൂർവ നിമിഷം കുൽദീപ് ഓർത്തെടുത്തത്. പൊതുവെ ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇൻഡോറിലേത്. അന്ന് സംഭവിച്ചത് കുൽദീപ് യാദവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘മത്സരത്തിനിടെ കുശാൽ പെരേരയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എനിക്കെതിരെ കുശാൽ കവറിനു മുകളിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടി. ഇതോടെ ഫീൽഡിങ് ക്രമീകരണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ധോണി ഭായ് വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. കവറിലെ ഫീൽഡറെ മാറ്റി പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. തൊട്ടടുത്ത പന്ത് കുശാൽ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പിലൂടെ ബൗണ്ടറി കടത്തി. ഇതോടെ കുപിതനായ ധോണി എന്റെ അടുത്തെത്തി. എന്നിട്ടു ചോദിച്ചു: ഞാനെന്താ പൊട്ടനാണോ? ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി 300 ഏകദിനം കളിച്ചയാളാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടുകൂടേ?’ – ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ കുൽദീപ് ഓർത്തെടുത്തു.

‘അന്നെനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു പേടിതോന്നി. മത്സരത്തിനുശേഷം ഹോട്ടലിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ധോണി ഭായിയുടെ അടുത്തെത്തി, ഇതിനു മുൻപ് എന്നെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി’ – കുൽദീപ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

അന്ന് ധോണിയുടെ കലിക്ക് ഇരയായശേഷം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഫീൽഡിങ് ക്രമീകരിച്ച കുൽദീപ്, കുശാൽ പെരേരയെ പുറത്താക്കി. ആ മത്സരത്തിലാകെ നാല് ഓവർ ബോൾ ചെയ്ത കുൽദീപ് 52 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റുമെടുത്തു. രോഹിത് ശർമ തകർത്തടിച്ച് 35 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആ മത്സരം ഇന്ത്യ 88 റൺസിനാണ് ജയിച്ചത്. രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 260 റൺസാണെടുത്തത്. രോഹിത് 43 പന്തിൽ 12 ഫോറും 10 സിക്സും സഹിതം 118 റൺസെടുത്തു. കെ.എൽ. രാഹുൽ 49 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറും എട്ടു സിക്സും സഹിതം 89 റൺസും നേടി. ശ്രീലങ്കയുടെ മറുപടി 17.2 ഓവറിൽ 172 റണ്‍സിൽ അവസാനിച്ചു.

