കോവിഡിനിടെ ഐപിഎൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തുന്നതിന് എന്ത് പ്രസക്തി? ബിസിസിഐ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഐപിഎൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്താനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ മേയ് മൂന്നുവരെ നീട്ടിയതോടെ, ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലും അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നീട്ടിവച്ചതായി ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎല്ലിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ, വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ നിലപാട്.

ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സ്വതവേ കുറഞ്ഞ സ്ഥലമെന്ന നിലയിലാണ് ഐപിഎൽ നടത്താൻ വേദിയൊരുക്കാമെന്ന് അറിയിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ശ്രീലങ്കയിൽ ജീവിതം എളുപ്പം സാധാരണ നിലയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്നതിനാൽ, ഐപിഎൽ അവിടെ നടത്താമെന്നായിരുന്നു ആഹ്വാനം. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് സമിതി തലവൻ ഷമ്മി സിൽവയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

‘ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുൻപേ ശ്രീലങ്ക കോവിഡിൽനിന്ന് മോചിതമാകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐപിഎൽ ഇവിടെ നടത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള താൽപര്യം ഉടൻ ബിസിസിഐയെ അറിയിക്കും’ – ഇതായിരുന്നു സിൽവയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

‘ലോകം മുഴുവൻ അടിച്ചിട്ട വാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല’ എന്നായിരുന്നു പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറാകാത്ത പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം. ഔദ്യോഗികമായി ഐപിഎല്ലിന് വേദിയൊരുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ശ്രീലങ്ക അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി വിമാന സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: No point discussing IPL in Sri Lanka right now: BCCI official