ദ്രാവിഡിനെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ 11 വയസ്സുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടിയായി ഞാൻ: സ്വാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇന്ത്യയുടെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പിന്നർ ഗ്രെയിം സ്വാൻ രംഗത്ത്. 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ കൗണ്ടിയിൽ കളിച്ച സമയത്താണ് താൻ ആദ്യമായി രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ അവിശ്വസനീയ പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷിയായതെന്നാണ് സ്വാനിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. ദ്രാവിഡിനെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ താൻ 11 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്കൂൾകുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയെന്നും സ്വാൻ പറഞ്ഞു. മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ കൂടിയായ ജോണ്‍ റൈറ്റ് കോച്ചായിരിക്കെയാണ് കൗണ്ടി ടീമായ കെന്റിനായി ദ്രാവിഡ് കളിച്ചത്. ആ കൗണ്ടി സീസണിൽ ഉജ്വല പ്രകടനമായിരുന്നു ദ്രാവിഡിന്റേത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ദ്രാവിഡിനെ പുറത്താക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമാണെന്നും സ്വാൻ പറഞ്ഞു.

‘എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നതിലും ഉയര‍ത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ദ്രാവിഡ്. കെന്റിൽ ഞാനദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ്രാവിഡിന്റെ ബാറ്റിങ് അവിശ്വസനീയമെന്നേ പറയേണ്ടൂ. അതിലും നല്ലൊരു ബാറ്റ്സ്മാനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ അക്കാലത്ത് പുറത്താക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള താരമാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനെന്ന് നിഷ്പ്രയാസം പറയാം. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കു പലപ്പോഴും 11 വയസ്സുള്ള സ്കൂൾകുട്ടിയാണെന്ന് സ്വയം തോന്നി’ – സ്വാൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഗൗതം ഗംഭീറിനെയും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെയും പുറത്താക്കി ഞെട്ടിച്ച താരമാണ് സ്വാൻ. 2008ൽ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇത്. അന്ന് ദ്രാവിഡിനെതിരെ എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ സ്വാൻ അദ്ദേഹത്തെ എൽബിയിൽ കുരുക്കി. ഈ പന്തിനെക്കുറിച്ച് സ്വാനിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘അതെ, ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പുറത്താക്കി. തീർച്ചയായും അത് കൊള്ളാവുന്നൊരു പന്തായിരുന്നു. അതേസമയം, സാധാരണ ഗതിയിൽ ദ്രാവിഡിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്ന പന്തായിരുന്നില്ല താനും’ – കൗണ്ടിയിൽ നോട്ടിങ്ങാംഷയറിനു കളിച്ചിരുന്ന സ്വാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ 60 ടെസ്റ്റുകളും 79 ഏകദിനങ്ങളും 39 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് സ്വാൻ. ടെസ്റ്റിൽ 255 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 104 വിക്കറ്റുകളും ട്വന്റി20യിൽ 51 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.

