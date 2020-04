അർഹിച്ച അംഗീകാരം കിട്ടാതെ പോയ താരമാണ് ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്: പൊള്ളോക്ക്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലും അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ പോയ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് മുൻ പേസ് ബോളർ ജവഗൽ ശ്രീനാഥെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുൻ താരം ഷോൺ പൊള്ളോക്ക്. വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ മൈക്കൽ ഹോൾഡിങ്, ഇംഗ്ലിഷ് പേസ് ബോളർ സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സ്കൈ സ്പോർട്സിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് പൊള്ളോക്ക് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 1990കളിൽ ഇന്ത്യൻ പേസ് ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുനയായിരുന്ന കർണാടകക്കാരനായ ശ്രീനാഥ്. നിലവിൽ ഐസിസിയുടെ മാച്ച് റഫറിമാരിൽ ഒരാളാണ്.

‘എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോയ താരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്’ – ചർച്ചയ്ക്കിടെ പൊള്ളോക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘എന്റെ കാലത്ത് ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധേയരായ ബോളിങ് ദ്വയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന് വസിം അക്രവും വഖാർ യൂനിസും. വെസ്റ്റിൻഡീസിന് കട്‌ലി അംബ്രോസും കോട്നി വാൽഷും. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഗ്ലെൻ മഗ്രോയും ബ്രെറ്റ് ലീയും. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോ‍ഡും’ – പൊള്ളോക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് വിൻഡീസ് ഇതിഹാസം മാൽക്കം മാർഷലിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഏറെ സഹായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ‘വേറൊരു തലത്തിലുള്ള ബോളറായിരുന്നു മാൽക്കം മാർഷൽ. അദ്ദേഹത്തെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചയാളാണ് ഞാൻ. അതോടെയാണ് പേസ് ബോളിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറുന്നത്’ – പൊള്ളോക്ക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, 2008ൽ കളമൊഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച പേസ് ബോളർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തന്നെ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നാണെന്നും പൊള്ളോക്ക് പറഞ്ഞു.

1991ൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയ ശ്രീനാഥ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 67 ടെസ്റ്റുകളും 229 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ 236 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 315 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി 108 ടെസ്റ്റുകളും 303 ഏകദിനങ്ങളും 12 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് നാൽപ്പത്തിയാറുകാരനായ ഷോൺ പൊള്ളോക്ക്. ടെസ്റ്റിൽ 421 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 393 വിക്കറ്റുകളും ട്വന്റി20യിൽ 15 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ കൂടിയായിരുന്ന പൊള്ളോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടു സെഞ്ചുറിയും 16 അർധസെഞ്ചുറിയും ഏകദിനത്തിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും 14 അർധസെഞ്ചുറിയും സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

English Summary: Javagal Srinath didn't get the credit he deserved: Shaun Pollock