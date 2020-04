നല്ല ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിതെന്ന് ഗംഭീർ, ധോണിയെന്ന് പീറ്റേഴ്സൻ; കോലിക്കാളില്ല!

ന്യൂഡൽഹി∙ പന്ത്രണ്ട് എഡിഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാരാണ്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർ‌ സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് ഷോയിൽ ഈ ചോദ്യമുയർന്നപ്പോൾ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ കയ്യടിച്ചത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സഞ്ജയ് ബംഗാറും രോഹിത്തിന് ‘വോട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ’, മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സനും കമന്റേറ്റർ ഡാനി മോറിസനും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കൊപ്പം നിന്നു. കിരീടങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെ നിർണയിക്കുന്നതെന്ന ന്യായത്തിലുറച്ചാണ് ഗംഭീർ രോഹിത് ശർമയെ പിന്തുണച്ചത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലിക്ക് ആരുടെയും പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല.



‘എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയാണ്. നാലു തവണയാണ് രോഹിത്തിനു കീഴിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കിരീടം ചൂടിയത്. ആത്യന്തികമായി നായകമികവ് അളക്കപ്പെടുന്നത് നേടിയ കിരീടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്’ – മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും ഇപ്പോൾ ബിജെപി എംപിയുമായ ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഹിത് ശർമ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയാലും അതിശയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഭാവിയിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെ പട്ടികയെടുത്താലും അക്കൂട്ടത്തിൽ രോഹിത്തിന്റെ പേരു കാണും. ഇപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃമികവിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നാലു തവണ കിരീടം ചൂടി. ഐപിഎൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കും മുൻപ് രോഹിത് 6–7 കിരീടം നേടുമെന്നാണ് എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിലെ മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയാണെന്ന ഗംഭീറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ബാറ്റിങ് പരിശീലകനുമായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബംഗാറും പിന്തുണച്ചു.

‘മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് തോൽവിക്കും വിജയത്തിനും ഇടയിൽനിന്ന് ഗംഭീരമായി സ്വന്തമാക്കിയ ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ആ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം രോഹിത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവുകൂടിയാണ് ടീമിനെ തുണച്ചതെന്ന് കാണാം. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള രോഹിത്തിന്റെ കഴിവ് അപാരമാണ്. മികച്ച ഫലമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ധോണിയും മോശമല്ല. എങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലെ മികവിൽ ഞാൻ രോഹിത്തിനൊപ്പം നിൽക്കും’ – ബംഗാർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയാണ് മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെന്നായിരുന്നു മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സന്റെ നിലപാട്. ‘മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ധോണിക്കെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്കാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി കരിയർ തന്നെ നോക്കൂ. എന്തൊക്കെ സമ്മർദ്ദ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. ഇന്ത്യയെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെയും എത്ര മനോഹരമായാണ് നയിച്ചത്. രോഹിത്തും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ കുറച്ചുകാണുകയല്ല. സ്ഥിരതകൊണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാനുള്ള മികവുകൊണ്ടും ഞാൻ ധോണിക്കൊപ്പമാണ്’ – പീറ്റേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർ ഡാനി മോറിസനും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി ധോണിയെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ‘ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ധോണി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും സഹതാരങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന പ്രചോദനവുമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധോണിക്കൊപ്പമാണ് ‍ഞാൻ. ചില സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്തുപോലും അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്ടർ ഷോട്ടുമായി അവതരിക്കും. സമ്മർദ്ദമകറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റാരേക്കാളും മുന്നിലാണ് ധോണി’ – മോറിസൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary:‘He may win 6-7 titles’: Gautam Gambhir names his pick for best IPL captain