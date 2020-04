അന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻകാർക്ക് ഇമ്രാൻ ഖാനേക്കാളും പ്രിയം ബാലാജിയെ: നെഹ്റ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ 2003–04 കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള പേസ് ബോളർ ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ മനംകവർന്ന സംഭവം വിവരിച്ച് അന്ന് അതേ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന ആശിഷ് നെഹ്റ. ആ പരമ്പരയുടെ സമയത്ത് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനേക്കാളും ജനപ്രീതി ബാലാജിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നെഹ്റ അനുസ്മരിച്ചു. അന്ന് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഷോയ്ബ് അക്തറിനും മുഹമ്മദ് സമിക്കുമെതിരെ സിക്സറുകൾ നേടിയ ബാലാജിയുടെ പ്രകടനം ഇപ്പോഴും ആരാധകർക്ക് ആവേശമേറ്റുന്ന ഓർമയാണ്. പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഉജ്വല ബോളിങ്ങുമായി വിജയം സമ്മാനിച്ചതും ബാലാജിതന്നെ.

കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനമായിരുന്നു അത്. സൗരവ് ഗാംഗുലി നയിച്ച ഇന്ത്യ അന്ന് ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ സ്വന്തമാക്കിയാണ് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ബാലാജി. വീരേന്ദർ സേവാഗ്, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, ഇർഫാൻ പഠാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഉജ്വല പ്രകടനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. എന്നാൽ, ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങളിൽ അന്ന് ജനപ്രീതിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ബാലാജിയായിരുന്നുവെന്ന് നെഹ്റ വെളിപ്പെടുത്തി. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് എന്ന ഷോയിലാണ് നെഹ്റ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘ഡ്രസിങ് റൂമിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളേക്കുറിച്ച് ഇർഫാന് കൂടുതൽ കഥകളറിയാം. അന്നത്തെ പര്യടനത്തിൽ എന്റെ ഓർമയിൽ നിൽക്കുന്ന സംഭവം ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാനേക്കാളും ജനപ്രീതി പാക്കിസ്ഥാൻകാർക്കിടയിൽ ബാലാജിക്കുണ്ടായിരുന്നു’ – നെഹ്റ വെളിപ്പെടുത്തി. പരമ്പരയിലുടനീളം ബാറ്റുകൊണ്ടും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബാലാജി കാഴ്ചവച്ചത്. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മൂന്നു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 21 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

‘ആ പര്യടനത്തിലെ ആറ് ആഴ്ചകളിൽ മൈതാനത്തിന്റെ നാലുപാടുമാണ് ബാലാജി സിക്സറുകൾ നേടിയത്. മുൾട്ടാനിൽ വീരേന്ദർ സേവാഗ് നേടിയ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിയും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും ഇർഫാൻ പഠാന്റെ ഉജ്വല പ്രകടനവും ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനത്തിൽ നിർണായകമായി. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാൻകാർക്ക് പ്രിയം ബാലാജിയെയായിരുന്നു’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് ജാവേദ് മിയാൻദാദ് ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് അന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് അപാര രുചിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതെന്റെ ഓർമയിലുണ്ട്.

ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ എട്ടു ടെസ്റ്റും 30 ഏകദിനവും അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ബാലാജി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ടെസ്റ്റിൽ 27, ഏകദിനത്തിൽ 34, ട്വന്റി20യിൽ 10 എന്നിങ്ങനെയാണ് താരത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം. നിലവിൽ ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ബോളിങ് പരിശീലകനാണ്.

