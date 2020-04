പുറത്തു വാ, കഴുത്തു ഛേദിക്കും: ഫ്ലിന്റോഫ്; യുവിയുടെ മറുപടി, ആ 6 സിക്സ്!

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ 2007ലെ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരം സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡിനെതിരെ ഒരു ഓവറിൽ ആറു സിക്സ് നേടിയ പ്രകടനത്തിനു പിന്നിലെ പ്രകോപനത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിങ്. മത്സരത്തിനിടെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ആൻഡ്രൂ ഫ്ലിന്റോഫുമായുണ്ടായ കശപിശയാണ് യുവിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നത് പരസ്യമാണെങ്കിലും അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി തുറന്നുപറയുകയാണ് യുവരാജ്. ബ്രോഡിനെതിരായ സിക്സർ മഴയുടെ കരുത്തിൽ 12 പന്തിൽനിന്ന് യുവരാജ് നേടിയ അർധസെഞ്ചുറി ഇന്നും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോർഡാണ്.

അന്ന് ബ്രോഡിനെതിരെ സിക്സർ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഫ്ലിന്റോഫുമായുണ്ടായ വാക്പോരിനെക്കുറിച്ച് സ്പോർട്സ് ടക്കിനോടാണ് യുവി തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ലോകകപ്പിനു മുൻപുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ യുവരാജിന്റെ ഒരു ഓവറിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ദിമിത്രി മസ്കരനാസ് അഞ്ച് സിക്സറടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് യുവി ബ്രോഡിനെതിരെ ആറു സിക്സറടിച്ചതെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, അതു പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്നാണ് യുവിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘സത്യത്തിൽ അഞ്ച് സിക്സടിക്കുക എന്നത് എന്റെ ചിന്തയിൽ പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആ മത്സരത്തിൽ ഫ്ലിന്റോഫുമായുണ്ടായ വാക്പോരാണ് എന്നെ അരിശം കൊള്ളിച്ചത്’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

‘ഫ്ലിന്റോഫിന്റെ ഒരു ഓവറിൽ ഞാൻ രണ്ടു ഫോറടിച്ചിരുന്നു. അതു രണ്ടും നല്ല രണ്ടു പന്തുകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫോറടിച്ചത് ഫ്ലിന്റോഫിന് ഇഷ്ടമായില്ല. ആ ഓവറിനു ശേഷം ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്കു നടക്കുമ്പോൾ ഫ്ലിന്റോഫ് എന്തോ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അതേപടി വ്യക്തമായില്ല. എങ്കിലും ആ രണ്ടു ഷോട്ടുകളും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതോടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഫ്ലിന്റോഫിന്റെ അടുത്തേക്കു ചെന്നു. അതു പിന്നെ വഴക്കായി.’

പിന്നെ സംഭവിച്ചതോ?

ഫ്ലിന്റോഫ്: പുറത്തേക്കു വാ, ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തു ഛേദിക്കും.

യുവരാജ്: എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാറ്റു കണ്ടോ? ഈ ബാറ്റുകൊണ്ട് നിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ തല്ലുകയെന്ന് പറയാനാവില്ല.

‘ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും അംപയർ ഇടപെട്ടു. പക്ഷേ, ആ വഴക്കോടെ എനിക്ക് കടുത്ത ദേഷ്യമായി. എല്ലാ പന്തും അടിച്ചുപറത്താനാണ് തോന്നിയത്. അത് എന്റെ ദിനമായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാം കിറുകൃത്യമായി’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

ബ്രോഡിന്റെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് വൈഡ് ലോങ്ങോണിനു മുകളിലൂടെ പറന്നു. രണ്ടാം പന്ത് സ്‌ക്വയർ ലെഗിനു മുകളിലൂടെ. മൂന്നാം പന്ത് എക്‌സ്‌ട്രാ കവറിന് മുകളിലൂടെ. നാലാം പന്ത് ബാക്ക്‌വേഡ് പോയിന്റ് കടന്നു. അഞ്ചാം പന്ത് മിഡ്‌വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെ പറത്തിയ ശേഷം, അവിടെ ഫീൽഡറായിരുന്ന മസ്‌കരാനസിന്റെ നേരെ സംതൃപ്‌തിയോടെ യുവരാജ് നോക്കി. തനിക്ക് കിട്ടിയതിനുള്ള മറുപടി. അടുത്ത പന്ത് മിഡോണിനു മുകളിലൂടെ പറത്തിയ യുവരാജിനെ ക്യാപ്‌റ്റൻ ധോണിയെത്തി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

‘ഇന്ന് ആ സിക്സറുകൾ അടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ഭുതം തോന്നും. ആദ്യത്തെ ഷോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കളിച്ചെന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടും മൂന്നും ഷോട്ടുകൾ മികച്ചതായിരുന്നു. പോയിന്റ് വഴി നേടിയ നാലാമത്തെ സിക്സറും വിസ്മയമാണ്. അതിനു മുൻപ് പോയിന്റ് വഴി ഒരു ഫോറു പോലും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ’ – യുവരാജ് വിശദീകരിച്ചു.

അന്ന് ബ്രോഡിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രകടനം സഹിതം 12 പന്തിൽനിന്ന് യുവരാജ് നേടിയ അർധസെഞ്ചുറി ഇന്നും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ അർധസെഞ്ചുറിയാണ്. മത്സരത്തിലാകെ 16 പന്തുകൾ നേരിട്ട യുവരാജ് നാലു ഫോറും ഏഴു സിക്സും സഹിതം 58 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യ ആകെ നേടിയത് 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 218 റൺസ്. മറുപടി ഇംഗ്ലണ്ടിന് നേടാനായത് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 200 റൺസ്. 18 റൺസ് വിജയവുമായി ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു.

