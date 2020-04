പാക്ക് തെരുവിലെ പഠാൻ: മിയാൻദാദിനോടു ‘ചോദിക്കാൻ പോയ’ ഇർഫാന്റെ പിതാവ്!

ബറോഡ∙ ‘ഇർഫാൻ പഠാനേപ്പോലുള്ള ബോളർമാർ പാക്കിസ്ഥാനിലെ തെരുവുകളിൽ സുലഭമാണെന്ന’ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും പരിശീലകനുമായിരുന്ന ജാവേദ് മിയാൻദാദിന്റെ പരാമർശം കുപ്രസിദ്ധമാണ്. 2003–04 സീസണിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് അന്ന് പാക്ക് പരിശീലകനായിരുന്ന മിയാൻദാദ് വാർത്താ സമ്മേളത്തിനിടെ ഈ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ അക്കാലത്ത് രൂക്ഷവിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു. മിയാൻദാദിന്റെ ഈ പരാമർശം തന്റെ പിതാവിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇർഫാൻ പഠാൻ. ഇതേക്കുറിച്ച് മിയാൻദാദിനോടു ചോദിക്കാൻ പോകാനൊരുങ്ങിയ പിതാവിനെ താൻ തടഞ്ഞതായും പഠാൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

പര്യടത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇർഫാന്റെ പിതാവ് ഇതേക്കുറിച്ചു ചോദിക്കാൻ പോകാനൊരുങ്ങിയത്. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് എന്ന ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് പഠാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറന്നത്.

‘പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ തെരുവിലും ഇർഫാൻ പഠാനേപ്പോലുള്ള ബോളർമാരുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ജാവേജ് മിയാൻദാദ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന എനിക്കോർമയുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് വാർത്തകളിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞ എന്റെ പിതാവ് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനായി. അന്ന് അവസാന മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു വന്നിരുന്നു. പാക്ക് താരങ്ങളുടെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ പോയി മിയാൻദാദിനെ കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാശിപിടിച്ചു. അങ്ങോട്ടു പോകേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു’ – പഠാൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘പിന്നീട് അദ്ദേഹം മിയാൻദാദിനെ കണ്ടു. എന്റെ പിതാവ് അടുത്തേക്കു വരുന്നത് കണ്ട മാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ചാടിയെഴുന്നേറ്റു. നിങ്ങളുടെ മകനേക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആ സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനല്ല ഞാൻ ഇവിടേക്കു വന്നതെന്ന് എന്റെ പിതാവ് ഒരു പരിഹാസച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. മുൻകാലത്തെ ഒരു മികച്ച താരമെന്ന നിലയിൽ താങ്കളെ കാണണമെന്നു തോന്നിയെന്നും പിതാവ് മിയാൻദാദിനോടു പറ‍ഞ്ഞു’ – പഠാൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

∙ മിയാൻദാദിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

‘നിങ്ങളുടെ ഇർഫാൻ പഠാനേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ തെരുവുകളിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഠാനെ ഞങ്ങൾ ലവലേശം വകവയ്ക്കുന്നില്ല. പഠാൻ തീരെ മോശക്കാരനാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ സംഭവമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പഠാൻ പോരാ. കുറഞ്ഞപക്ഷം അത്യാവശ്യം വേണ്ട പേസ് പോലും പഠാനില്ല. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ ശുഐബ് അക്തറിനും മുഹമ്മദ് സമിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുപോലും പഠാന് ഞങ്ങളുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ സാധിക്കില്ല’ – 2004ൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മിയാൻദാദിന്റെ പ്രസ്താവന. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ 15 വർഷത്തോളം മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര പുനഃരാരംഭിക്കുന്ന അവസരമായിരുന്നു ഇത്.

അന്ന് 19 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പഠാൻ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. എട്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പര വിജയത്തിൽ നിര്‍ണായക പങ്കും വഹിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ 12 വിക്കറ്റ് പിഴുതും പഠാൻ കരുത്തുകാട്ടി. എന്നാൽ, പഠാന്റെ യഥാർഥ കരുത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലാണ്. 2006ലായിരുന്നു ഇത്. അന്ന് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യദിനം ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ പാക്ക് ബാറ്റിങ് നിരയെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞ് പഠാൻ നേടിയ ഹാട്രിക് എങ്ങനെ മറക്കാനാണ്!

English Summary: Javed Miandad’s comments upset my father during Pakistan tour in 2003-04: Irfan Pathan