ഇന്ത്യ ‘ഫസ്റ്റ്’, ആരോഗ്യവും: അക്തറിന്റെ പരമ്പര നിർദ്ദേശം തള്ളി ശ്രീശാന്തും

കൊച്ചി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഏൽപ്പിച്ച ‘ക്ഷീണം’ നീക്കാൻ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നിർദ്ദേശിച്ച പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ ഷോയ്ബ് അക്തറിനെ തള്ളി മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യവും ആരോഗ്യവുമാണെന്ന് ശ്രീശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് വിഡിയോയിലാണ് ശ്രീശാന്ത് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കപിൽ ദേവ്, സുനിൽ ഗാവസ്കർ, ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ രാജീവ് ശുക്ല തുടങ്ങിയവരും അക്തറിന്റെ നിർദ്ദേശം തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

‘പാക്കിസ്ഥാനുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധമല്ല നമുക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് ആദ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം ആരോഗ്യത്തിനും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മുഖാമുഖമെത്തുന്നതിനോടും എനിക്കു യോജിപ്പില്ല’ – ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ സജീവ അംഗമായിരിക്കെ 2013ൽ ഐപിഎൽ വാതുവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ ശേഷം ശ്രീശാന്ത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടില്ല. ഐപിഎൽ വാതുവയ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീശാന്തിന് ബിസിസിഐ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ബിസിസിഐ ഓംബുഡ്സ്മാൻ വിലക്ക് ഏഴു വർഷമായി കുറച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഈ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മുപ്പത്തേഴുകാരനായ ശ്രീശാന്തിന് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങാം.

നേരത്തെ, ഇത്തരത്തിൽ പരമ്പര കളിച്ചു കിട്ടുന്ന പണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലഹോർ നഗരത്തിൽ മഞ്ഞുപെയ്താലും ഇന്ത്യ–പാക്ക് പരമ്പരയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിന്നാലെ സുനിൽ ഗാവസ്കറുമെത്തി. പൊതുവെ സരസനായ അക്തർ തമാശ പറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ രാജീവ് ശുക്ലയുടെ പ്രതികരണം. ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഹർഭജൻ സിങ്ങും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരങ്ങളായ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി, റമീസ് രാജ തുടങ്ങിയവർ പരമ്പര നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു.

