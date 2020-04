ഒത്തുകളിക്ക് നിർബന്ധിച്ചാൽ വസിം അക്രത്തേയും കൊല്ലും: അക്തർ ‘സീരിയസ്’!

കറാച്ചി∙ ഒത്തുകളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വിവാദത്തിൽ പങ്കാളിയായി മുൻ പേസ് ബോളർ ഷോയ്ബ് അക്തറും. ഒത്തുകളിക്കെതിരായ തന്റെ നിലപാടിന്റെ ‘കാഠിന്യം’ തെളിയിക്കാൻ അക്തർ നടത്തിയ പരാമർശം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. ഒത്തുകളിക്കാൻ സമീപിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ വസിം അക്രം ആയാൽപ്പോലും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയാൻ മടിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അക്തറിന്റെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയിലെ പ്രസ്താവന. അതേസമയം, ‘ഞെട്ടിക്കുന്ന’ ഈ ഉദാഹരണത്തിനുശേഷം അക്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്താനും അക്തർ മറന്നില്ല!

‘ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം. ഒത്തുകളിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ വസിം അക്രം ആയാൽപ്പോലും അടിച്ചു നിലത്തിട്ടേനെ. ചിലപ്പോൾ കൊന്നുകളയാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊരു കാര്യം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘1990കളിലെ ചില മത്സരങ്ങളുടെ വിഡിയോ കാണുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അതികഠിനമായ നിമിഷങ്ങളിൽ എത്ര ഭംഗിയായാണ് അദ്ദേഹം (വസിം അക്രം) പാക്കിസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഏഴു വർഷത്തോളം കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കു ലഭിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ മുൻനിര ബോളർമാരുടെ വിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം വാലറ്റക്കാരെ എനിക്കു വിട്ടുതന്ന എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നോ. ഞാൻ കൂടുതൽ വിക്കറ്റെടുത്താലും ഇഷ്ടമുള്ള എൻഡിൽനിന്ന് ബോൾ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം അനുവദിക്കും. ’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

ഒരുമിച്ചു കളിക്കുന്ന കാലത്ത് അക്രത്തെ അത്രകണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാൻ താൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ബോളിങ് വിഡിയോകൾ കണ്ടശേഷം ഫോണിൽ വിളിച്ച് അന്ന് വേണ്ടത്ര ഗൗനിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു.

∙ വെളിപ്പെടുത്തൽ മുൻപും

കഴിഞ്ഞ വർഷവും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പിടിച്ചുലച്ച ഒത്തുകളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അക്തർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‘ഒത്തുകളിക്കാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഞാൻ’ എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അക്തർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘പാക്കിസ്ഥാനെ വഞ്ചിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ, ഒത്തുകളിക്കാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ചില മത്സരങ്ങളിൽ എനിക്കു നേരിടേണ്ടത് 21 പേരെയായിരുന്നു. എതിർ ടീമിലെ 11 പേരെയും സ്വന്തം ടീമിലെ 10 പേരെയും. ആരാണ് ഒത്തുകളിക്കുക എന്നതു പോലും പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല’– സ്വകാര്യ ടെവിവിഷൻ ചാനലിലെ പരിപാടിയിൽ അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘ഒത്തുകളി എന്നത് ആ കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു. ഒത്തുകളി നടത്തുന്നത് ഏങ്ങനെയാണെന്നും അതിനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നും മുഹമ്മദ് ആസിഫ് എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് എതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ആസിഫും മുഹമ്മദ് ആമിറും കൃത്രിമം നടത്തിയെന്നു വ്യക്തമായപ്പോൾ ഇരുവരെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. എന്തുചെയ്യാം, അവരുടെ ഭാവി അവർതന്നെ നശിപ്പിച്ചു. ദേഷ്യം കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ അന്നു ഭിത്തിയിൽ ആഞ്ഞിടിക്കുകവരെ ചെയ്തു’– അക്തറിന്റെ വാക്കുകൾ.

2011ൽ ഒത്തുകളി ആരാപണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളായ സൽമാൻ ബട്ട്, മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, മുഹമ്മദ് ആമിർ എന്നിവര്ക്ക് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ 5 വർഷത്തെ വിലക്ക് നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Shoaib Akhtar says he would have killed Wasim Akram if he had asked him to fix matches