പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടരുതെന്ന് 10 വർഷം മുൻപു പറഞ്ഞു, അന്ന് പുച്ഛിച്ചു: അക്തർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ബോളിങ് ടീം പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നതും ജഴ്സിയിൽ ഉരയ്ക്കുന്നതുമെല്ലാം പതിവു കാഴ്ചയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇത്തരം പതിവുകൾക്കു നേരെ ചോദ്യമുയരുമ്പോൾ, ഈ രീതിക്കെതിരെ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു യോഗത്തിൽ താൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ ഷോയ്ബ് അക്തർ രംഗത്ത്. എന്നാൽ, ‘അതു മറന്നേക്കൂ’ എന്ന മറുപടിയോടെ തന്റെ നിർദ്ദേശം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും അക്തർ ആരോപിച്ചു. യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ വിഡിയോയിലാണ് അക്തറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘10–11 വർഷം മുൻപ് ഒരു ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം (പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നത്) ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണ്. ആ യോഗത്തിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്നു പറയുന്നില്ല. പന്ത് പല താരങ്ങൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടിയാൽ അതു മറ്റുള്ളവർക്കും പകരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശം വച്ചു. പക്ഷേ, അവർ എന്റെ നിർദ്ദേശം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്’ – അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഫണ്ടു കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നിർദ്ദേശിച്ച് വിവാദത്തിൽ ചാടിയ അക്തർ, പുതിയ വിഡിയോയിൽ നിലപാടു മാറ്റി. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നില്ലെന്നാണ് അക്തറിന്റെ പുതിയ നിലപാട്. ലോകം തന്നെ വീണ്ടും ട്രാക്കിലാകാൻ ഒരു വർഷമെടുക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അക്തർ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനു മുൻപ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കുക എന്നും ചോദിച്ചു.

‘സത്യസന്ധമായി കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രതിസന്ധി എത്രകാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ലോകമാകെ എത്രപേർക്ക് വൈറസ് വ്യാപിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തത വരാതെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കുക?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

‘അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൈറസിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. എങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് നമ്മൾ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരും. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ലോകവ്യാപകമായി അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായ സാധാരണ ജീവിതം പോലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

English Summary: My suggestion to not use saliva on the ball 10-11 years ago was ridiculed in a board meeting: Shoaib Akhtar