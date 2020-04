ചിലരുടെ കമന്ററി സഹിക്കാനാകില്ല; കോച്ചിങ്ങാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം: യുവരാജ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കമന്ററി ബോക്സിൽ ചിലരെ ഒട്ടും സഹിക്കാനാകില്ലെന്ന് തുറന്നടിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിങ്. അത്ര ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളെന്ന നിലയിൽ താൻ ഒരുകാലത്തും മുഴുവൻ സമയ കമന്റേറ്ററാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം പരിശീലക ജോലിയാണ്. ദേശീയ ടീമിൽ തന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കൈഫുമായി നടത്തിയ ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് യുവരാജ് ഇതേക്കുറിച്ചു മനസ്സു തുറന്നത്.

കമന്ററി ഒരു ജോലിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് അതിലും ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് യുവരാജ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഏകദിന, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ അവസരം കിട്ടിയാൽ കമന്റേറ്റർ ജോലിയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുമെന്ന് യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

‘കമന്റേറ്റർ ജോലി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാൻ എനിക്കു താൽപര്യമുണ്ട്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരുമോയെന്നു നോക്കാം. ഏകദിന ലോകകപ്പ്, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ കമന്ററി ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യം. പക്ഷേ, കമന്റേറ്റർ ജോലി മുഴുവൻ സമയത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ല’ – യുവരാജ് വിശദീകരിച്ചു.

കമന്ററിയേക്കാള്‍ കുറച്ചുകൂടി താൽപര്യം പരിശീലക ജോലിയാണെന്നും മുപത്തിയെട്ടുകാരനായ യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇനിയും മുഴുവൻ സമയവും ഒരിടത്തിരുന്ന് ക്രിക്കറ്റിനേക്കുറിച്ച് സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ല. അതിനുള്ള ക്ഷമയും കഴിവും എനിക്കില്ല. കമന്റേറ്റർ ജോലിയേക്കാൾ എനിക്കിണങ്ങുക പരിശീലക ജോലിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുഴുവൻ സമയത്തേക്ക് കമന്റേറ്റർ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യത തീർത്തും വിരളമാണ്.’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

