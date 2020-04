കോവിഡ് മൂലം ഐസലേഷനിലെന്ന് കരുതിയ ഡിഡിസിഎ സെക്രട്ടറി ശരിക്കും ജയിലിൽ!

ന്യൂഡൽഹി∙ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ (ഡിഡിസിഎ) സെക്രട്ടറി വിനോദ് തിഹാര ജയിലിലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഒരു മാസത്തോളമായി ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇതോടെ, കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇദ്ദേഹം സെൽഫ് ഐസലേഷനിലാണെന്നാണ് സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, തിഹാര ജയിലിലാണെന്ന വിവരം മീററ്റ് എസ്പി അജയ് സാഹ്‌നി വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇക്കാര്യമറിയുന്നത്. ഒരു മാസത്തോളമായി ജയിലിലാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാമ്യഹർജികൾ നീട്ടിവച്ചതാണ് വിനോദ് തിഹാരയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

‘വിനോദ് തിഹാര എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഡൽഹി സ്വദേശിയെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസിന്റെ (ഡിആർഐ) നോയ്ഡയിലെ ഓഫിസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 17ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചരക്ക്, സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിമറികളുടെ പേരിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം നിലവിൽ മീററ്റിലെ ജയിലിലാണുള്ളത്’ – അജയ് സാഹ്‌നി പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.



അതേസമയം, അജയ് സാഹ്‌നി ജിഎസ്ടി ചട്ടങ്ങളിൽ എന്തു തരത്തിലുള്ള ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പൻമാരിലൊരാളായ വിനോദ് തിഹാര, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ (ബിസിസിഐ) ഡൽഹിയെ പ്രതിനീധികരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. മാർച്ച് പകുതിയോടെ തിഹാര ‘അപ്രത്യക്ഷനായത്’ ഡിഡിസിഎ ഭാരവാഹികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച് അദ്ദേഹം സെൽഫ് ഐസലേഷനിൽ ആകുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ ആരും ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചുമില്ല.

‘കുറച്ചുനാളായി വിനോദ് ജിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ഞങ്ങളെല്ലാം കരുതിയത് അദ്ദേഹം കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച് സെൽഫ് ഐസലേഷനിലാണെന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒന്നുരണ്ടു പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഐസലേഷനിലാണെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണും സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫായിരുന്നു’ – ഡിസിസിഎയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഭാരവാഹി പ്രതികരിച്ചു.

ഒരു സാമ്പത്തിക തിരിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഡിസിഎ ഓംബുഡ്സ്മാൻ റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് ദീപക് വർമ സ്കൈപ് വഴി അടുത്തിടെ സംഘടിപ്പിച്ചൊരു ഹിയറിങ്ങിൽ, തിഹാരയുമായി അടുപ്പമുള്ള ഡിഡിസിഎയുടെ അഭിഭാഷകരിലൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചിരുന്നു.

‘മാർച്ച് 15 വരെ തിഹാരയെ കാണുകയും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തിടപഴകുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ഞങ്ങളോട് എന്തുകൊണ്ട് ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് അന്നുതന്നെ ആ അഭിഭാഷകനോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം അതു വ്യക്തമാകുമായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു അഭിഭാഷകന്റെ മറുപടി. അപ്പോൾത്തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു’ – ഡിഡിസിഎ ഭാരവാഹി പറഞ്ഞു.‌

English Summary: DDCA secretary Vinod Tihara in Meerut jail for the past one month