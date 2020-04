മനുഷ്യജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് നടത്തില്ല: തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ മനുഷ്യജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി. ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഉടനെയൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ഐപിഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകൾ കാണികളെ കൂടാതെ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തുന്ന കാര്യം ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് മനുഷ്യജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് നടത്തില്ലെന്ന ഗാംഗുലിയുടെ പ്രസ്താവന.

ജർമനിയിൽ ബുന്ദസ് ലിഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക മത്സരങ്ങൾ മേയ് പകുതിയോടെ പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ച് ഗാംഗുലിയോടു ചോദ്യമുയർന്നത്.

‘ഇന്ത്യയിലെയും ജർമനിയിലെയും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ (ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത്) ഒട്ടേറെ എങ്കിലുകളും പക്ഷേകളുമുണ്ട്. അതിലുപരി, മനുഷ്യജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് താൽപര്യമില്ല’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ്ങും ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഉടനെ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തു. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തുന്നത് സാഹസമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സാധാരണ ഗതിയിൽ ഐപിഎൽ ടീമുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകൾക്കു മുന്‍പിലും സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്തുമെല്ലാം വൻ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾത്തന്നെ ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ്? കോവിഡ് 19ന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നൽകരുത്’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യയിൽ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിലായാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്കു മാറ്റാമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പകരം അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം ഓസീസിന് വിട്ടുനൽകാം. ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ വിദേശികൾ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഗാവസ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് മനുഷ്യജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് നടത്താനില്ലെന്ന ഗാംഗുലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

English Summary: Top flight cricket in India won't happen anytime soon according to BCCI president Sourav Ganguly