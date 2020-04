13 വർഷം കാത്തിരുന്നു, വിളിച്ചില്ല: കാർത്തിക്കിനോട് ചെന്നൈയുടെ ‘അവഗണന’!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്ന വമ്പൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്. ഈ സീസണിലും ടീമിനെ നയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കാർത്തിക്കാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി ഐപിഎൽ നടത്തിപ്പിനെയും ബാധിച്ചതോടെ ടൂർണമെന്റ് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നീട്ടിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലതവണ കിരീടമണിഞ്ഞ പൈതൃകമുള്ള ടീമിനെ നയിക്കുമ്പോഴും കാർത്തിക്കിന്റെ ഉള്ളിലൊരു തീരാ വേദനയുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലൊരു ടീമുണ്ടായിട്ടും അവിടെ കളിക്കാനായിട്ടില്ല!

അതെ, തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ വികാരമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആദ്യ സീസൺ മുതൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അതേ നാട്ടുകാരനായ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് ഇതുവരെ ആ ടീമിൽ കളിക്കാനായിട്ടില്ല. ക്രിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ ക്രിക്ബസിനായി വിഖ്യാത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിക്കാനാകാതെ പോയതിലുള്ള സങ്കടം താരം പങ്കുവച്ചത്. അഭിമുഖത്തിനിടെ കാർത്തിക് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് ഐപിഎൽ ടീമുകളിൽനിന്നുള്ള താരങ്ങളെ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ടീം രൂപീകരിക്കാൻ ഭോഗ്‍ലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്, ഒപ്പം കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെയും രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് കാർത്തിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ, 13 വർഷമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുന്ന കഥയും കാർത്തിക് പങ്കുവച്ചു. ആദ്യ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തന്നെ ടീമിലെടുക്കുമെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചതു മുതലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘2008ൽ ആദ്യ ഐപിഎൽ സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം നടക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള പ്രധാന താരം ഞാനായിരുന്നു. മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുന്ന താരമെന്ന നിലയിൽ എന്നെ തീർച്ചയായും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സ്വന്തമാക്കുമെന്നായിരുന്നു ചിന്ത. പിന്നെയുള്ള സംശയം അവർ ക്യാപ്റ്റനാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതു മാത്രം’ – കാർത്തിക് ഓർത്തെടുത്തു.

‘പക്ഷേ, ലേലം വിളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കളം മാറി. ആദ്യം തന്നെ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ചെന്നൈ 1.5 മില്യൻ ഡോളറിന് (6 കോടി രൂപ) ചെന്നൈ വിളിച്ചെടുത്തു. ഈ സമയത്ത് മൈതാനത്ത് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ധോണിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും പറ‍ഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ ടീമിലെടുക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകാണില്ല. പക്ഷേ, അതെന്നെ വല്ലാതെ ഉലച്ചുകളഞ്ഞു’ – കാർത്തിക് വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ലേലം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചെന്നൈ എന്നെ ലേലം വിളിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ കാത്തിരിപ്പു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 13 വർഷമായി. ഇതുവരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽനിന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ച വിളി ലഭിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും ചെന്നൈയ്ക്കായി കളിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു’ – കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.



