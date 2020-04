ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ കണക്കറ്റ് പരിഹസിച്ച് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് രംഗത്ത്. ഇന്ത്യക്കാർ എക്കാലത്തും അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രം കളിച്ചപ്പോൾ, പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ടീമിനുവേണ്ടിയാണ് കളിച്ചതെന്ന് ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കടലാസിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര എപ്പോഴും ശക്തരെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും മത്സരഫലത്തിൽ അതു കാണില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ കടലാസിൽ അത്ര ശക്തരല്ലെങ്കിലും ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ കരുത്തരായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇൻസമാമിന്റെ അവകാശവാദം. മുൻ പാക്കിസ്ഥാന‍് താരവും ഇപ്പോൾ കമന്റേറ്ററുമായ റമീസ് രാജയുമായി യുട്യൂബ് ചാനലിൽ സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻസമാം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, പേപ്പറിൽ അവരുടെ ബാറ്റിങ് നിര ഞങ്ങളേക്കാൾ അതിശക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ റൺസേ നേടിയുള്ളൂവെങ്കിലും അതു ടീമിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. മറുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സെഞ്ചുറി നേടിയാലും അത് അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രവും. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസവും അതായിരുന്നു’ – ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സാങ്കേതിക മികവിലും തന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അത്ര മികവില്ലെങ്കിലും കളിക്കാർക്കു നൽകിയ ഉറച്ച പിന്തുണകൊണ്ടും അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള മികവുകൊണ്ടും ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയ താരമാണ് ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ ഇമ്രാൻ ഖാനെന്നും ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1992ലെ ലോകകപ്പിൽ തനിക്ക് അത്ര മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഇമ്രാൻ ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകിയതെന്ന് ഇൻസമാം അനുസ്മരിച്ചു. പിന്നീട് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ 37 പന്തിൽ 60 റൺസെടുത്ത് ഇൻസമാം ടീമിനെ രക്ഷിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ കലാശപ്പോരിൽ 35 പന്തിൽ 42 റൺസെടുത്തും വിജയത്തിലേക്കു വഴിവെട്ടി.

‘ഇമ്രാൻ ഭായ് സാങ്കേതികമായി അത്ര മികവുള്ള ക്യാപ്റ്റനൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, തന്റെ ടീമിലെ താരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവുകൾ കളത്തിൽ എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ കളിക്കാരിൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ വിശ്വാസം അപാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും ഈ മികവുതന്നെ’ – ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

‘ഒരു പരമ്പരയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ടീമംഗങ്ങളെ തഴഞ്ഞിരുന്നില്ല. കളിക്കാർക്ക് ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്താൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നും മഹാനായി തുടരുന്നതും ഈ മികവുകൊണ്ടാണ്’ – ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ പാക്കിസ്ഥാനായി 120 ടെസ്റ്റും 378 ഏകദിനവും കളിച്ച താരമാണ് ഇൻസമാം. ദീർഘകാലം അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റിൽ 25 സെഞ്ചുറിയും 46 അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 49.60 ശരാശരിയിൽ 8830 റൺസ് നേടി. ഏകദിനത്തിൽ 10 സെഞ്ചുറിയും 83 അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 39.52 ശരാശരിയിൽ 11739 റൺസും സ്വന്തമാക്കി. ഏകദിനത്തിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indian batsmen played for themselves, Pakistan batsmen played for the team: Inzamam ul Haq