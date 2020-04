50–ാം ഓവറിൽ 6 റൺസ് 2 വട്ടം പ്രതിരോധിച്ച ഏക താരം; ബോളിങ്ങിലെ ‘സച്ചിനിസം’!

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെന്ന താരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ റെക്കോർഡുകൾ ഒട്ടനവധിയാണ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാനുശേഷം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച താരമെന്ന സച്ചിന്റെ വിശേഷണം കേട്ടുപഴകിയതാണ്. സുദീർഘമായ കരിയർ കൊണ്ടും അടിച്ചുകൂട്ടിയ സെഞ്ചുറികളുടെയും റൺസുകളുടെയും എണ്ണംകൊണ്ടും സച്ചിൻ സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോർഡുകൾ ഒട്ടേറെ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും കൂടുതൽ റൺസ്, കൂടുതൽ സെ‍‍ഞ്ചുറികൾ തുടങ്ങിയ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഇന്നും സച്ചിനു സ്വന്തം.

ബാറ്റിങ്ങിൽ റെക്കോർഡുകളുടെ പെരുമഴ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സച്ചിന്റെ ബോളിങ്ങോ? ഏകദിനത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഷെയ്ൻ വോണിനേക്കാൾ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബോളറാണ് സച്ചിനെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? വിഖ്യാത ബോളർമാരായ കോട്നി വാൽഷ്, ഇമ്രാൻ ഖാൻ, മാൽക്കം മാർഷൽ, കപിൽ ദേവ്, സഹീർ ഖാൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഏകദിനത്തിലെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ സച്ചിനു പിന്നിലാണ്.

സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിൽ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഡെത്ത് ഓവറിലെ ബോളിങ്ങിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ. എന്നാൽ, ഡെത്ത് ഓവർ ബോളിങ്ങിലെ അത്യപൂർവമായ ഒരു റെക്കോർഡ് സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് പിന്നീട് ആ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ, 50–ാം ഓവറിൽ (ഏകദിനത്തിലെ അവസാന ഓവർ) ആറോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള വിജയലക്ഷ്യം രണ്ടു തവണ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ച ഏക താരമാണ് സച്ചിൻ!

∙ 1993 ഹീറോകപ്പ് സെമി (ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ)

1993ലെ ഹീറോകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ കരുത്തരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ആദ്യമായി സച്ചിൻ 50–ാം ഓവറിൽ ആറു റൺസ് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചത്. അന്ന് ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ഇന്ത്യ കൃത്യം 50 ഓവറിൽ 195 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 118 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 90 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. സച്ചിൻ 31 പന്തിൽ 15 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായെങ്കിലും പ്രവിൺ ആംറെ 90 പന്തിൽ 48 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടക്കം കണ്ടത് ഇവർ മൂന്നുപേരും മാത്രമാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ആൻഡ്രൂ ഹഡ്സൻ അർധസെഞ്ചുറി (62) നേടി. ബ്രയാൻ മക്മില്ലൻ പുറത്താകാതെ 48 റൺസെടുത്തു. 49 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 190 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടത് ആറു റൺസ് മാത്രം. അർധസെഞ്ചുറിക്കരികെ നിൽക്കുന്ന മക്മില്ലൻ ക്രീസിൽ. കൂട്ടിന് ഫാനി ഡിവില്ലിയേഴ്സും. ടീമിലെ പ്രധാന ബോളർമാർക്ക് ഓവറുകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിർണായകമായ അവസാന ഓവർ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ നൽകിയത് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്. രസമതല്ല. ആ മത്സരത്തിൽ അതുവരെ സച്ചിൻ ബോൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ആദ്യ പന്തു നേരിട്ട മക്മില്ലൻ രണ്ടാം റൺസിനായി ഓടിയെങ്കിലും ഡിവില്ലിയേഴ്സുമായി ആശയക്കുഴപ്പം. ഫലം, ആദ്യ പന്തിൽ ഡിവില്ലിയേഴ്സ് റണ്ണൗട്ട്. തുടർന്ന് ക്രീസിലെത്തിയത് അലൻ ഡൊണാൾഡ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടത് അഞ്ചു പന്തിൽ അഞ്ച് റൺസ്. എന്നാൽ, ക്രീസിൽനിന്ന ഡൊണാൾഡിനെ പൂട്ടിയ സച്ചിൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ തകർത്തു. നാലു പന്തുകൾ നേരിട്ടശേഷമാണ് ഡൊണാൾഡിന് ഒരു റൺ നേടാനായത്. ഇതോടെ അവസാന പന്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നാലു റൺസ് എന്ന സ്ഥിതിയായി. സിംഗിൾ മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത സച്ചിൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് രണ്ട് റൺസ് ജയം! കളിയിലെ കേമനായത് അസ്ഹറുദ്ദീൻ.

∙ 1996 ടൈറ്റൻ കപ്പ് (ഓസീസിനെതിരെ)

ഒരിക്കൽക്കൂടി അവസാന ഓവറിൽ ആറു റൺസ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സച്ചിൻ ഏറ്റെടുത്തത് 1996ലെ ടൈറ്റൻ കപ്പിലാണ്. മൊഹാലിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം. അന്ന് സച്ചിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 289 റണ്‍സ്. ഒരിക്കൽക്കൂടി മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ 104 പന്തിൽ 94 റണ്‍സുമായി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായി. കൂട്ടിന് സച്ചിൻ (62), രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് (56) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികൾ കൂടി ചേർന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിയത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ അജയ് ജഡേജ (18 പന്തിൽ 25), നയൻ മോംഗിയ (15 പന്തിൽ 19) എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും നിർണായകമായി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്ക് ടെയ്‍ലർ (92 പന്തിൽ 78), മൈക്കൽ സ്ലേറ്റർ (38 പന്തിൽ 52) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെയും മാർക്ക് വോ (37), മൈക്കൽ ബെവൻ (43 പന്തിൽ 40) എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെയും കരുത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചു. 49 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഓസീസ്. ക്രീസിൽ ബ്രാഡ് ഹോഗും ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്തും. വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടത് ആറു റൺസും. ആ മത്സരത്തിലും അതുവരെ ബോൾ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവസാന ഓവർ എറിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സച്ചിനേറ്റു. ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ ഹോഗ് റണ്ണൗട്ട്! ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ചു റൺസ് വിജയവും! ഒരിക്കൽക്കൂടി കളിയിലെ കേമനായത് അസ്ഹറുദ്ദീൻ.



English Summary: Sachin Tendulkar is the only batsman to defend 6 or fewer runs successfully in the last over on multiple instances in ODI cricket