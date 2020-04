ദുരിതത്തിനിടെ എന്ത് ആഘോഷം; 47–ാം ജന്മദിനാഘോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് സച്ചിന്റെ മാതൃക

മുംബൈ∙ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ 47–ാം ജന്മദിനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് സച്ചിന്റെ പതിവെങ്കിലും ഇക്കുറി അതുണ്ടാകില്ല. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ സച്ചിൻ ജന്മദിനാഘോഷം വേണ്ടെന്നുവച്ചതായി അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു വെളിപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനസൂചകമായാണ് സച്ചിന്റെ നടപടി.

‘ഇത് ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള സമയമല്ലെന്നാണ് സച്ചിന്റെ നിലപാട്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാരാ മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ, പൊലീസ്, പ്രതിരോധ സേനാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള ആദരവായാണ് സച്ചിൻ ആഘോഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്’ – സച്ചിനുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തുപകരാൻ സച്ചിൻ 50 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപവീതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുമാണ് നൽകിയത്. ഇതിനു പുറമെ മുംബൈ നഗരത്തിലെ 5000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് റേഷൻ എത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഒരു എൻജിഒയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത്.

English Summary: Sachin Tendulkar Will Not Celebrate 47th B'day As Mark Of Respect To COVID-19 Warriors