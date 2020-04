ക്രിക്കറ്റ് നിയമത്തിൽ ഇളവിന് ഐസിസി; പന്തിൽ തുപ്പരുത്, പകരം ‘ചുരണ്ടാം’!

ദുബായ്∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനുമേലും സൂപ്പർതാരങ്ങളായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാർണർ എന്നിവരുടെ മേലും തീരാകളങ്കമേൽപ്പിച്ച സംഭവമാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ പന്തുചുരണ്ടൽ വിവാദം. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇരുവർക്കും സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിലക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. പന്തു ചുരണ്ടിയവരെന്ന ചീത്തപ്പേരു വേറെ. പക്ഷേ, പന്തു ചുരണ്ടുന്നവരെന്ന ചീത്തപ്പേര് ഇനിയങ്ങോട്ട് ‘നല്ല പേരാ’കുന്ന കാലം വരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പന്തു ചുരണ്ടുന്നതിന് നിയമസാധുത നൽകുന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) സജീവ പരിഗണനയിലാണ്!

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പന്തിന്റെ തിളക്കം കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സ്വിങ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ പന്തിൽ തുപ്പലും വിയർപ്പും പുരട്ടുന്നത് പതിവാണ്. പേസ് ബോളർമാരാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ. പക്ഷേ, സ്വിങ് ബോളർമാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്ന ഈ ‘തുപ്പൽ പുരട്ടൽ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൊറോണക്കാലം കഴിയുന്നതോടു കൂടി അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം! രോഗാണുക്കൾ പരസ്പരം പടരാൻ ഒന്നാന്തരം വഴിയാണെന്നതു തന്നെ കാരണം. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാനപാതയെന്ന നിലയിൽ തുപ്പൽ വച്ചുള്ള ‘കളി’ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനിയും അനുവദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

ക്രിക്കറ്റിലെ ‘തുപ്പൽ–വിയർപ്പ്’ പ്രയോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെല്ലാം പണ്ടേ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. സ്വിങ് ബോളിങ്ങിന്റെ ആശാൻമാരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വമ്പൻമാർ. തുപ്പലോ വിയർപ്പോ പുരട്ടി പന്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മിനുക്കിയാൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കും എന്നതാണ് കാര്യം. കളികൾ വീണ്ടുമാരംഭിക്കുമ്പോൾ പേസ് ബോളർമാരെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്നത് ഇക്കാര്യമാകും. ഇന്ത്യൻ ബോളർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ഓസീസ് പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ‘പന്ത് തുപ്പലു പുരട്ടി മിനുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അനിവാര്യമാണ്. അതു പോലും ചെയ്യാനാവാത്ത കാലമാണെങ്കിൽ...!’– കമിൻസിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പന്തു മിനുക്കാൻ കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ഐസിസി പരിഗണിക്കുന്നത്. അംപയർമാരുടെ അനുമതിയോടെ കൃത്രിമ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചുവന്ന പന്തിന്റെ തിളക്കം കളയാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഐസിസി പരിഗണിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലാകും ഈ ഇളവു ലഭ്യമാകുക. കൊറോണക്കാലത്തിനുശേഷം ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിച്ചാലും പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ‘അനാരോഗ്യകര’മായ പതിവുകൾ തുടരുന്നതിൽ ഐസിസിയുടെ മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റി എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Cricket to consider legalised ball tampering in wake of coronavirus