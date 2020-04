90ൽ പുറത്തായ സച്ചിനെ അറിയാം; 90കളിൽ സിക്സടിച്ച് സെഞ്ചുറി തികച്ച റെക്കോർഡോ?

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കർ ഏറ്റവും പഴി കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും? കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ സച്ചിനു വഴങ്ങാത്ത വേദികളില്ല. ബോളർമാരും. ക്രിക്കറ്റിങ് മികവുകളുടെ യഥാർഥ പരീക്ഷണശാലയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ‘സെഞ്ചുറികളുടെ അർധസെഞ്ചുറി’ പൂർത്തിയാക്കിയ ഏക താരമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോഴും, കരിയറിന്റെ അവസാന കാലം വരെ സച്ചിനെ വേട്ടയാടിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 90കളിലെത്തുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന വിറയൽ! സെഞ്ചുറിയിലേക്കടുക്കുന്തോറും റണ്‍സ് നേടാനെടുക്കുന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണവും വളർന്നതോടെ സച്ചിൻ കേൾക്കാത്ത പഴികളില്ല.



സെഞ്ചുറിക്കരികിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കുമ്പോഴും സിക്സടിച്ച് സെഞ്ചുറി തികച്ചിരുന്ന സച്ചിനെ കാണാതെ പോകരുത്. മെല്ലെപ്പോക്കിന്റെ അരങ്ങായ ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സിക്സടിച്ച് സെഞ്ചുറി തികച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡ് സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്! കരിയറിലാകെ നേടിയ 51 െസഞ്ചുറികളിൽ ആറു തവണയാണ് സച്ചിൻ സിക്സടിച്ച് നാഴികക്കല്ലു പിന്നിട്ടത്. സച്ചിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കേണ്ട കണക്കുകൾ.

1994 ഡിസംബർ ഒന്നിന് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ നാഗ്പുരിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിലാണ് സച്ചിൻ ആദ്യമായി സിക്സടിച്ച് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. അതും സാക്ഷാൽ കോട്നി വാൽഷിനെതിരെ! പിന്നീട് 1996ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അവരുടെ നാട്ടിലും സിക്സടിച്ച് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. 1998ൽ വെല്ലിങ്ടനിൽ ഡാനിയൽ വെട്ടോറിക്കെതിരെ സിക്സടിച്ച് സെഞ്ചുറി തികച്ചു. 2001ൽ ഓസീസിനെതിരെ ചെന്നൈയിൽ കോളിൻ മില്ലർ, 2010ൽ ഓസീസിനെതിരെ തന്നെ ബെംഗളൂരുവിൽ നേഥൻ ഹൗറിറ്റ്സ്, 2011ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ കേപ്ടൗണിൽ മോണി മോർക്കൽ എന്നിവരെയും സിക്സറടിച്ച് സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി.



∙ സച്ചിൻ 90 - 99ൽ പുറത്തായത് 27 പ്രാവശ്യം

അതേസമയം, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 27 തവണയാണ് സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി വാതിൽക്കൽ കലമുടച്ചത്. ഏകദിനത്തിൽ ഒരു തവണ 96 നോട്ടൗട്ടിലും ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പത്ത് തവണ ടെസ്‌റ്റ് മത്സരങ്ങളിലാണ് 90നും 99നും ഇടയിൽ പുറത്തായത്. ഏകദിനത്തിൽ 99 റൺസിൽ മൂന്നു തവണ പുറത്തായ ഏക ബാറ്റ്‌സ്‌മാനും സച്ചിൻ തന്നെ.

∙ ടെസ്‌റ്റിൽ സച്ചിന്റെ പുറത്താകലുകൾ

96 ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ 1994

92 വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ബ്രിഡ്‌ജ്‌ടൗണിൽ 1997

97 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ മുംബൈയിൽ 2000

90 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ 2001

92 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നോട്ടിങ്‌ഹാമിൽ 2002

94 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ മൊഹാലിയിൽ 2005

91 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നോട്ടിങ്‌ഹാമിൽ 2007

98 ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ മൊഹാലിയിൽ 2010

91 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓവലിൽ 2011

94 വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ മുംബൈയിൽ 2011

∙ ഏകദിനത്തിൽ

90 ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ മുംബൈയിൽ 1996

91 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഷാർജയിൽ 1997

95 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ ധാക്കയിൽ 1998

93 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ ഹൊബാർട്ടിൽ 2000

93 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ നാഗ്‌പൂരിൽ 2000

93 ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ധാക്കയിൽ 2000

98 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ സെഞ്ചൂറിയനിൽ 2003

97 ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ജൊഹാനസ്‌ബർഗിൽ 2003

93 ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ നാഗ്‌പൂരിൽ 2005

95 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ ലാഹോറിൽ 2006

99 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ബെൽഫാസ്‌റ്റിൽ 2007

93 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ബെൽഫാസ്‌റ്റിൽ 2007

99 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബ്രിസ്‌റ്റളിൽ 2007

94 ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓവലിൽ 2007

99 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ മൊഹാലിയിൽ 2007

97 പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ ഗ്വാളിയറിൽ 2007

91 ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ബ്രിസ്‌ബെയ്‌നിൽ 2008.

