ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോ, നിങ്ങളും പറയേണ്ട: മുഷ്താഖിന്റെ വായടപ്പിച്ച സച്ചിൻ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനെ ‘സ്ലെഡ്ജ്’ ചെയ്ത (കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ചീത്തവിളിക്കുന്ന രീതി) സംഭവം വിവരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഖ്‌ലെയ്ൻ മുഷ്താഖ്. കരിയറിന്റെ തുടക്കക്കാലത്തായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് മുഷ്താഖ് അനുസ്മരിച്ചു. അന്ന് ചീത്തവിളിച്ചതിനു പിന്നാലെ സച്ചിൻ ശാന്തനായി അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് താൻ ഇളിഭ്യനായെന്നു പറഞ്ഞ മുഷ്താഖ്, അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും സച്ചിനെ ചീത്തവിളിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഒട്ടേറെത്തവണ കളത്തിൽ സച്ചിന്റെ തല്ലുമേടിച്ചു വശംകെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരിക്കലും സച്ചിനെ ചീത്തവിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

1997ൽ കാനഡയിൽ നടന്ന സഹാറാകപ്പിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. ‘ആദ്യമായി സച്ചിനെ സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പുതുമുഖ താരമായിരുന്നു. എന്റെ ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ 1997ലെ സഹാറാകപ്പിലാണ് സംഭവം. എന്റെ ചീത്തവിളി കേട്ട് സച്ചിൻ പതുക്കെ നടന്ന് അടുത്തുവന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു: ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറിയോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്? സച്ചിന്റെ ശാന്തമായ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ആകെ ഇളിഭ്യനായി. അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നു പോലും എനിക്കു പിടികിട്ടിയില്ല’ – സച്ചിന്റെ 47–ാം ജന്മദിനത്തിൽ മുഷ്താഖ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

‘വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും എന്നെ വലിയൊരാളായാണ് കാണുന്നതെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് ആകെ ചമ്മിയ ഞാൻ പിന്നീടൊരിക്കലും സച്ചിനെ സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ മിനക്കെട്ടില്ല. അന്ന് സച്ചിനോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എങ്കിലും മത്സരം കഴിഞ്ഞയുടൻ ഞാൻ സച്ചിനെ കണ്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. അതിനുശേഷം സച്ചിൻ എനിക്കെതിരെ എത്രയധികം തകർത്തുകളിച്ചാലും ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിൽപ്പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല’ – ’ – മുഷ്താഖ് വെളിപ്പെടുത്തി.

സഹാറകപ്പിനുശേഷം 1999ൽ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന വിഖ്യാതമായ ടെസ്റ്റിലാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിന് വീണ്ടും അരങ്ങൊരുങ്ങിയത്. അന്ന് തീർത്തും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ സച്ചിൻ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി കരുത്തു കാട്ടിയെങ്കിലും 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച സഖ്‌ലെയ്ൻ മുഷ്താഖിന്റെ മികവിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 12 റൺസിന് ജയിച്ചു. അന്ന് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സച്ചിനെ പുറത്താക്കിയത് മുഷ്താഖാണ്.

‘1999ലെ ടെസ്റ്റിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് നടന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും വാക്പോരുണ്ടായില്ല. ടീമിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനും ജയിക്കാനുമുള്ള ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. സച്ചിന്റെ കരിയറിലെ ആ സുപ്രധാന മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനൊപ്പം എന്റെ പേരുകൂടി ചേർത്തു വായിക്കപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അന്ന് ദൈവം എന്റെ കൂടെയാണെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു വ്യത്യാസം. കാരണം അത്രയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു സച്ചിന്റെ പ്രകടനം. മികച്ച റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കണ്ടെത്തിയ വസിം അക്രത്തെപ്പോലും അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സച്ചിൻ നേരിട്ടത്’ – മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

