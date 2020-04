ധോണി ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കില്ല: ഹർഭജൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി ഇനി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനായി കളിക്കില്ലെന്നു മുൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ്. ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരം ധോണിയുടെ കരിയറിലെ ഇന്ത്യയ്ക്കായുള്ള അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നും ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

രോഹിത് ശർമയുമായുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റിലാണു ഹർഭജന്റെ പ്രതികരണം. ‘എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം, ഇനി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിയാൻ ധോണിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈയ്ക്കായി അദ്ദേഹം തുടർന്നും കളിക്കും’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

വിരാട് കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും അമിതമായി ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു. ‘70% മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ തോൽക്കാൻ കാരണം ബാറ്റിങ് നിരയുടെ ദൗർബല്യമാണ്. കോലിയും രോഹിത്തും ഔട്ടായാൽ ടീമിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ താഴോട്ടു വന്നാൽ നല്ല കളിക്കാരില്ല‌’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Dhoni not to play for India again says