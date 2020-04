ഇന്ത്യയ്ക്കുനേരെ ഓസീസ് സർക്കാർ ‘കണ്ണടച്ചേക്കും’; ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം 1500 കോടി!

സിഡ്നി∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായതോടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോട് അവിടുത്തെ സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിഗണന കാട്ടുമോ? റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശ്വസനീയമെങ്കിൽ 1500ഓളം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിൽനിന്ന് ബോർഡിനെ രക്ഷിക്കാൻ യാത്രാവിലക്കിന് ഇളവു നൽകി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഓസീസ് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഒക്ടോബറിൽ മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്. ഇതിനു ശേഷം നവംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെ 4 ടെസ്റ്റും 3 ഏകദിനങ്ങളും ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കളിക്കും.

വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളിലൊന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേത്. സാമ്പത്തികാടിത്തറ തകർന്നതോടെ ബോർഡിലെ 80 ശതമാനം ജീവനക്കാരെ താൽക്കാലികമായി പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. താരങ്ങളുടെ ശമ്പളവും വെട്ടിക്കുറച്ചു. കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ബോർഡിന് ഈ പരമ്പര ജീവശ്വാസമാകുന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിലക്ക് വീണ്ടും നീട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ സജീവമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശികൾ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്. ഇതു മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര റദ്ദാക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് 300 മില്യൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിന്റെ (1450 കോടിയോളം രൂപ) നഷ്ടമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിന് സംഭവിക്കുക. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമം.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏതാണ്ട് 500 മില്യൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിന്റെ വരുമാനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പങ്കും മത്സരങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിൽനിന്നാണ്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണികളെ ഒഴിവാക്കി മത്സരം നടത്തിയാൽപ്പോലും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 50 മില്യൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിന്റെ (250 കോടിയോളം രൂപ) വരുമാന നഷ്ടമേ സംഭവിക്കൂ. അതിനാൽ ഏതു വിധേനയും പരമ്പര നടത്താനാണ് ശ്രമം.

∙ ഐസലേഷന് ഹോട്ടൽ വരെ റെഡി!

നേരത്തെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടന്നാൽ വിരാട് കോലിയെയും സംഘത്തെയും ഐസലേഷനിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ഹോട്ടൽ വരെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ തയാറാക്കിയതായി ഓസീസ് ദിനപ്പത്രമായ ‘ദ ഏജ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഐസലേഷനിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അഡ്‌ലെയ്ഡ് ഓവലിലെ പുതിയ ഹോട്ടൽ അതിനായി വിട്ടുനൽകാനാണ് തീരുമാനം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പരിശീലിക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാകും ഈ ഹോട്ടൽ ഐസലേഷനായി വിട്ടുനൽകുകയെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വിരാട് കോലിക്കും സംഘത്തിനും ഐസലേഷനിൽ കഴിയാൻ ശതകോടികൾ മുടക്കി നിർമിച്ച പുതിയ ഹോട്ടൽ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (എസ്എസിഎ) തലവൻ കീത്ത് ബ്രാഡ്ഷായാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ തലവൻ കെവിൻ റോബർട്സിനെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു രണ്ടു ഹോട്ടലുകൾ കൂടി ഐസലേഷൻ സെന്ററുകളാക്കുന്നതിനുള്ള പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നിർബന്ധിത ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പരമ്പരയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കത്തെ അത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻകരുതലെന്ന നിലയ്ക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കം. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് അഡ്‌ലെയ്‍‍ഡ് ഓവലിൽ 138 മുറികളുള്ള ഓവൽ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്.

