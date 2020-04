തുപ്പലില്ലെങ്കിൽ പിച്ചിന്റെ നീളം 22 വാര എന്നത് 20 ആക്കി കുറയ്ക്കണം: റമീസ് രാജ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് പന്തിൽ തുപ്പലും വിയർപ്പും പുരട്ടുന്ന ബോളർമാരുടെ പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സൂചന ഉയർന്നതോടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പരിഹാരമാർഗം നിർദ്ദേശിച്ച് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ റമീസ് രാജ രംഗത്ത്. തുപ്പൽ പുരട്ടി പന്തിന്റെ തിളക്കം കളയുന്ന രീതി തുടരാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ ആധിപത്യം ഒന്നുകൂടി വർധിക്കുമെന്നാണ് റമീസ് രാജയുടെ നിരീക്ഷണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാറ്റ്–ബോൾ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീളം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് റമീസ് രാജയുടെ നിർദ്ദേശം!

കൂടുതൽ സ്വിങ് കിട്ടാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ പന്തിൽ തുപ്പലും വിയർപ്പും പുരട്ടുന്നതു പതിവാണ്. തുപ്പലോ വിയർപ്പോ പുരട്ടി പന്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മിനുക്കിയാൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കും. ‘തുപ്പൽ പ്രയോഗം’ നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്ന സമയത്തു തന്നെ ഇന്ത്യൻ താരം ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ഓസീസ് പേസർ പാറ്റ് കമിൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളർമാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബോളർമാർക്കുള്ള സഹായമെന്ന നിലയിൽ പുതിയ നിർദ്ദേശവുമായി റമീസ് രാജ രംഗത്തെത്തിയത്.

നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ നീളം 22 വാരയാണ്. തുപ്പൽ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ബോളർമാർക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ആനുകൂല്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പിച്ചിന്റെ നീളം 20 വാരയാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അതുവഴി ബാറ്റ്സ്മാനു കൂടുതൽ ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ബോളർമാർക്കു കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘ഭാവിയിൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന പന്തിലെ തുപ്പൽ–വിയർപ്പ് പ്രയോഗം തുടരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ഇത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ അനാകർഷകമാക്കും. കാരണം, ടെസ്റ്റിൽ ബോളർമാരുടെ ആയുധശേഖരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റിവേഴ്സ് സ്വിങ്. അതിനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുന്നതോടെ ബാറ്റ്–ബോൾ സന്തുലിതാവസ്ഥ പാളും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പിച്ചിന്റെ നീളത്തിൽ ചില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ വരുത്തുകയാണ് പരിഹാര മാർഗം. ഇപ്പോൾ 22 വാരയുള്ള പിച്ചിന്റെ നീളം 20 ആക്കി കുറച്ചാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം’ – റമീസ് രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Ramiz Raja suggests reducing the pitch size if bowlers are stopped from using sweat or saliva after COVID-19 outbreak