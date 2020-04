പന്തിനു തിളക്കം കൂടും! (തുപ്പലില്ലാതെ തന്നെ)

ദുബായ് ∙ കൊറോണക്കാലത്തിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളർമാർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. മത്സരങ്ങൾക്കിടെ പന്ത്, തുപ്പലിനു പകരം കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മിനുക്കുന്നതു നിയമവിധേയമാക്കാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ആലോചിക്കുന്നു. ഐസിസിയുടെ മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ നിർദേശം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് സമിതിയും ക്രിക്കറ്റിലെ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്ന മെറിൽബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബുമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്.

ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം

ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ബോളർമാരുടെ ‘തുപ്പൽ–വിയർപ്പ്’ പ്രയോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐസിസിയുടെ മനംമാറ്റം. മുൻപു കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പന്തു മിനുക്കുന്നതിനെതിരെ ഐസിസി കർശനമായ നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കളിക്കാർക്കു സ്ഥിരമായി ഇതിന്റെ പേരിൽ പിഴയും വിലക്കും ലഭിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോൾ, അംപയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃത്രിമ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പന്തു മിനുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലാകും ഈ ഇളവ് ലഭ്യമാകുക. 2018ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കേപ്ടൗണിൽ നടന്ന 3–ാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പന്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാർണർ, കാമറൂൺ ബ്രാൻക്രോഫ്റ്റ് എന്നിവരെ ഒരു വർഷത്തേക്കു വിലക്കിയിരുന്നു. എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് പന്തു മിനുക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

തുപ്പൽ എന്തിന്?

കൂടുതൽ സ്വിങ് കിട്ടാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ പന്തിൽ തുപ്പലും വിയർപ്പും പുരട്ടുന്നതു പതിവാണ്. തുപ്പലോ വിയർപ്പോ പുരട്ടി പന്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മിനുക്കിയാൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കും. ‘തുപ്പൽ പ്രയോഗം’ നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്ന സമയത്തു തന്നെ ഇന്ത്യൻ താരം ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ഓസീസ് പേസർ പാറ്റ് കമിൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളർമാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

