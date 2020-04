അതിർത്തിയിലെ ‘പരിപാടി’ നിർത്തി ആശുപത്രി പണിയൂ: പാക്കിസ്ഥാനോട് കപിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നിർദ്ദേശിച്ച ഷോയ്ബ് അക്തറിനെ വിമർശിച്ച വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ കൂടിയായ കപിൽ ദേവ് രംഗത്ത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതല്ല പ്രധാനമന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പണമാണ് മുഖ്യമെങ്കിൽ അതിർത്തിയിലെ ‘പരിപാടികൾ’ നിർത്തിവച്ച് ആ പണം കൊണ്ട് ആശുപത്രികളും സ്കൂളുകളും പണിയാൻ കപിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ‘ഉപദേശിച്ചു’.

‘ഈ വിഷയത്തിൽ വൈകാരിക പ്രതികരണമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ ഉടൻ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതാണോ? പണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിർത്തിയിലെ ‘പരിപാടികൾ’ ആദ്യം നിർത്തിവയ്ക്കട്ടെ. ആ പണം സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും പണിയാൻ വിനിയോഗിക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ രാജ്യത്തെ മത സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായവുമായി മുന്നോട്ടുവരണം. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം പണം സംഭാവന ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് മത സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവരണം’ – കപിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്ന കായിക മത്സരങ്ങൾ എന്നു പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ മുറുകുന്നതിനിടെ, കപിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളും കോളജുകളുമാണ് ആദ്യം തുറക്കേണ്ടതെന്നും കായിക മത്സരങ്ങളുടെ കാര്യം അതുകഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം പഠനം നിലച്ചുപോയ വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആശങ്ക കാട്ടേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അധ്യയന ദിനങ്ങൾ നഷ്ടമായ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകട്ടെ. അതുവരെ സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കാത്തിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഏപ്രിൽ 14 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗൺ പിന്നീട് മേയ് മൂന്നു വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി പരിശീലനം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെയു അധ്യയനം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കപിലിന്റെ പ്രതികരണം.

‘ഈ വിഷയത്തെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കാൻവാസിൽ കാണാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം സ്കൂളിലും കോളജിലും പോകാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളെക്കുറിച്ചാണ് എന്റെ വേവലാതി. കാരണം അവരാണ് നമ്മുടെ ഭാവി. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്കൂളുകൾ തുറക്കട്ടെ. ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളുമൊക്കെ അതുകഴിഞ്ഞ് ആരംഭിക്കാം’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.



English Summary:Schools should reopen first, sports will resume eventually: Kapil Dev