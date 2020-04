ടീം തോറ്റാൽ ധോണി മുന്നിൽനിൽക്കും, ജയിച്ചാൽ പിന്നിലൊളിക്കും: മോഹിത് ശർമ

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘ടീം ജയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലെങ്ങും കാണില്ല. ടീം തോറ്റാലോ, എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നിൽത്തന്നെ കാണും’ – മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ദീർഘകാലം കളിച്ച മോഹിത് ശർമയുടെ അഭിപ്രായമാണിത്. വെറും ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രമല്ല, അതിലുപരി കരുത്തനായ ലീഡറാണ് ധോണിയെന്നും മോഹിത് ശർമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യാന്തര കരിയറിലും ഐപിഎൽ കരിയറിലും ഏറിയപങ്കും ധോണിക്കു കീഴിൽ കളിച്ച താരമാണ് ഹരിയാനയിൽനിന്നുള്ള മോഹിത് ശർമ. ഇപ്പോൾ ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസിന്റെ താരമാണ്.

‘എളിമയും കൃതജ്ഞതാ മനോഭാവവുമാണ് മറ്റു താരങ്ങളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. കായിക രംഗത്ത് ക്യാപ്റ്റനും ലീഡറും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർഥ ലീഡറാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിൽ മോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘ടീം ജയിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ധോണിയെ കാണില്ല. ടീം തോൽക്കുമ്പോഴോ, സകല ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നിൽത്തന്നെ കാണും. അതാണ് ഒരു ലീഡറുടെ മികവ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ’ – മോഹിത് പറഞ്ഞു.

ഐപിഎല്ലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി മാറിയ മോഹിത് ശർമ 2013ലാണ് ദേശീയ ടീം ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയത്. 2015ലാണ് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഇതിനിടെ 26 ഏകദിനങ്ങളിലും എട്ട് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. ഏകദിനത്തിൽ 31 വിക്കറ്റും ട്വന്റി20യിൽ ആറു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

