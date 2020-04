റിച്ചാഡ്സും ധോണിയുമാണ് എന്റെ (അല്ല, ഈ മൊട്ടത്തലയുടെ) ഹീറോസ്: കപിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്ന ക്യാപ്റ്റനാണ് കപിൽ ദേവ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കപിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കു കൊണ്ടാണ്. തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് ബുൾഗാൻ താടിയും വച്ചുള്ള കപിലിന്റെ പുതിയ രൂപം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സൂപ്പർഹിറ്റായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ ആരാധകരാണ് കപിലിന്റെ പുതിയ രൂപം പങ്കുവച്ചത്.

സത്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ‘സാഹസത്തി’ന് കപിലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണ്? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള കപിലിന്റെ ഉത്തരം അദ്ദേഹം സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഹീറോയായി കരുതുന്ന രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ്. ഒന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ ഇതിഹാസ താരം വിവിയൻ റിച്ചാഡ്സ്. രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന കിരീടം സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി.

‘ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ വിവിയൻ റിച്ചാഡ്സിന്റെ ലുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്റെ ഹീറോയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും അതുപോലെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. എന്റെ ഹീറോയെ അനുകരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ. ധോണിയും എന്റെ ഹീറോയാണ്. 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനുശേഷം ധോണിയും തല മുണ്ഡനം ചെയ്തിരുന്നു. അത് അനുകരിക്കാൻ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടുന്നതെന്ന് മാത്രം’ – കപിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

