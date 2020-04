ധോണി ഉയർന്നുപോയി, ഞാൻ നിലംപതിച്ചു: പുറത്താക്കാൻ കാരണമറിയില്ല: ആർ.പി. സിങ്

മുംബൈ∙ സഹീർ ഖാനു ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഇടംകയ്യൻ പേസ് ബോളർ എന്ന ഖ്യാതിയുമായി ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച താരമാണ് ആർ.പി. സിങ് എന്ന ദുദ്രപ്രതാപ് സിങ്. ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയ 2007ലെ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ താരം. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്ന മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉദിച്ചുയർന്നതിലും വേഗത്തിലാണ് ആർ.പി. സിങ്ങിന്റെ കരിയർ അസ്തമിച്ചത്. ദേശീയ ടീമിലേക്കൊരു തിരിച്ചുവിളി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഏറെനാൾ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഫലമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞതോടെ 2018ൽ കരിയറിന് വിരാമമിട്ടു.

ഇതിനുശേഷം ആർ.പി. സിങ്ങിന്റെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടത് അടുത്തിടെ പുതിയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇതിനായി ബിസിസിഐ നിയോഗിച്ച ഉപദേശക സമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്നു ആർ.പി. സിങ്. വാനോളം പ്രതീക്ഷ നൽകിയ തുടക്കത്തിനുശേഷം ആർ.പി. സിങ്ങെന്ന താരം ഞൊടിയിടയിൽ അസ്തമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് താൻ പുറത്താകാൻ കാരണമെന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആർ.പി.സിങ്. ഇതേക്കുറിച്ച് സിലക്ടർമാർ ഒരുകാലത്തും തന്നോട് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്രയുമായുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ആർ.പി. സിങ് മനസ്സു തുറന്നത്.

‘ഇല്ല. ടീമിൽനിന്ന് തഴയാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് സിലക്ടർമാർ ഒരുകാലത്തും എന്നോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരിട്ടു ചോദിച്ചപ്പോളെല്ലാം ‘കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ സമയം വരും’ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി’ – 34കാരനായ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ധോണിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും ആർ.പി. സിങ് മനസ്സു തുറന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപേ ധോണിയെ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടേറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നുപോയപ്പോൾ എന്റേത് നേരെ താഴേക്കു പതിച്ചു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് ഒരുകാലത്തും ഭംഗം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ നേരിട്ടു കാണാറുണ്ട്’ – ആർ.പി. സിങ് പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ മികച്ച താരമാകാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കൽ ധോണിയോടു ചോദിച്ച കാര്യവും ആർ.പി. സിങ് വെളിപ്പെടുത്തി. ‘അന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്. ഒരുപക്ഷേ, ഭാഗ്യം കൂടി ഇവിടെ ഒരു ഘടകമായിരിക്കാം’ എന്നായിരുന്നു ധോണിയുടെ ഉത്തരമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു.

കരിയറില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച പതനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: ‘കളത്തിലെ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ വളരെ മുകളിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലുമൊന്നും ടീമിലെ സ്ഥാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായില്ല. ഐപിഎല്ലിൽ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മൂന്നോ നാലോ സീസണിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റെടുത്ത താരങ്ങളിൽ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ദേശീയ ടീമിൽ എനിക്ക് അധികം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷേ, ക്യാപ്റ്റന് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടമായതായിരിക്കാം കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രകടനം മോശമായിട്ടുണ്ടാകും’ – ആർ.പി. സിങ് പറഞ്ഞു.

2005ൽ ഏകദിനത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ആർ.പി. സിങ് 14 ടെസ്റ്റും 58 ഏകദിനവും 10 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 40 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 69 വിക്കറ്റുകളും ട്വന്റി20യിൽ 15 വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.

