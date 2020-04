പാണ്ഡ്യ ‘കോഫി’ കുടിച്ചിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു: വിവാദം ഓർമിപ്പിച്ച് കാർത്തിക്ക്

ചെന്നൈ∙ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറുമായുള്ള ‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ ഷോയിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എൽ. രാഹുലും പുലിവാലു പിടിച്ചിട്ട് വർഷം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു. പാണ്ഡ്യയും രാഹുലും മറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഇതെങ്കിലും ആരാധകർ അതങ്ങനെ മറക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പാണ്ഡ്യ സഹോദരൻമാരായ ക്രുനാലും ഹാർദ്ദിക്കും ലോക്ഡൗണിനിടെ നടത്തിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിലും ഹാർദ്ദിക്കിന്റെ ‘കോഫി’ വിഷയമായി. ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നതാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇവരുടെ സഹതാരമായ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും.

സംഭവം ഇതാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ഡൗണിൽ കുരുങ്ങിയ കായിക താരങ്ങൾ സഹതാരങ്ങളുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിലൂടെ ഉള്‍പ്പെടെ സംവദിക്കുന്നത് പതിവു കാഴ്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാണ്ഡ്യ സഹോദരൻമാരായ ഹാർദിക്കും ക്രുനാലും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിൽ ആരാധകരുമായി സംവദിക്കാനെത്തി. ഇതിനിടെ തങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ഇരുവരും ആരാധകർക്കും അവസരം നൽകി. ആരാധകർ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇവരെ പൊതിയുന്നതിനിടെയാണ് രസകരമായ കമന്റുമായി ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും എത്തിയത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് കുപ്രസിദ്ധി നേടിക്കൊടുത്ത ‘കോഫി വിത് കരൺ’ സംഭവത്തെ ആധാരമാക്കിയായിരുന്നു കമന്റ്.

‘ഇവരോട് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുക. ഹാർദിക് കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല’ – ഇതായിരുന്നു കാർത്തിക്കിന്റെ കമന്റ്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്റെ സഹതാരം കൂടിയായ കാർത്തിക്കിന്റെ ട്രോള്‍ ഹാർദ്ദിക്കും ആസ്വദിച്ചു. ‘കോഫി’ കുടിക്കുന്നത് അന്നേ നിർത്തിയ താൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീയിലാണ് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ്.

‘ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോഫി കുടിക്കാറില്ല. പകരം ഗ്രീൻ ടീയാണ് പതിവ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ കോഫി കുടിച്ചു. അതെന്നെക്കൊണ്ട് താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. സ്റ്റാർബക്സിൽ പോലും ഇത്രയും ‘വിലകൂടിയ’ കോഫി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞാൻ ബെറ്റു വയ്ക്കാം. എന്തായാലും അന്നുമുതൽ ഞാൻ കോഫി കുടിക്കുന്നത് നിർത്തി’– ഹാർദിക് പറഞ്ഞു.

∙ കോഫി വിവാദം

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറുമായുള്ള ‘കോഫി വിത്ത് കരൺ’ ഷോയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എൽ. രാഹുലും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. തുടർന്ന് അന്വേഷണ വിധേയമായി ഇരുവരെയും 2 മൽസരങ്ങളിൽ നിന്നു വിലക്കി. ഷോയുടെ എപ്പിസോഡ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു. വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ചട്ടലംഘനങ്ങളിൽപ്പെടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ ലീഗൽ സെൽ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച ബിസിസിഐ ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായ വിനോദ് റായിയുടെയും ഡയാന എഡുൽജിയുടെയും ശുപാർശയെത്തുടർന്നാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്‌ലിയും കളിക്കാരെ കയ്യൊഴി‍ഞ്ഞു. വിവാദ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്ന് വിലക്കിലായതിനു പിന്നാലെ ഇരുവരെയും ബിസിസിഐ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു.

ഒന്നിലധികം സെലിബ്രിറ്റികളുമായി താൻ ഒരേസമയം അടുപ്പത്തിലായിരുന്നെന്നും ഇക്കാര്യം മാതാപിതാക്കൾക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നിസ്സാരമട്ടിലാണ് ടോക് ഷോയിൽ ഹാർദിക് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതര ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു താരങ്ങൾക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും ബിസിസിഐ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.സംഭവം വിവാദമായതോടെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഹാർദിക് ക്ഷമാപണം നടത്തി.

